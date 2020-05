DGAP-News: ABIVAX





PARIS, Frankreich, 25. Mai 2020 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gibt heute die Veröffentlichung seines jährlichen Referenzdokuments 2020 (Document d"Enregistrement Universel 2020) bekannt, das am 25. Mai 2020 bei der französischen Finanzmarktaufsicht, Autorité des Marchés Financiers (AMF), eingereicht wurde.



Das Referenzdokument enthält den Geschäftsbericht 2019, den vom Verwaltungsrat erstellten Corporate-Governance-Bericht sowie das Prüfungsergebnis der Abschlussprüfer.



Druckexemplare sind kostenlos im Hauptsitz des Unternehmens 5, rue de la Baume, 75008 Paris, sowie in elektronischer Form auf den Websiten der Gesellschaft (www.abivax.com) und der Finanzmarktaufsicht (www.amf-france.org) erhältlich. Eine englische Übersetzung des Referenzdokuments wird spätestens ab dem 30. Juni 2020 verfügbar sein.



Über Abivax



Abivax, ein Unternehmen mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.





