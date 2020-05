DGAP-News: Gigaset AG





/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung













Gigaset AG veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2020

















28.05.2020 / 09:22









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pressemeldung



München, 28. Mai 2020



Gigaset AG veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2020

Europaweiter Lockdown belastet Umsatz und Ergebnis



Corona-Pandemie drückt auf Umsatz und Ergebnis



Geschäftsbereich Smart Home kann trotz Krise weiter deutlich zulegen



Ausblick für Geschäftsjahr 2020 aufgrund anhaltender Corona-Krise nicht verlässlich möglich: Rückgang relevante Kennzahlen gegenüber Vorjahr erwartet

Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den Bericht für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Umsatz- und Ergebniskennzahlen sind dabei von den im März eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bereits deutlich negativ beeinflusst. Die seitens der Regierungen Europas beschlossenen, erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, haben voll in den stationären Handel durchgeschlagen und zu einem Einbruch der Absatz- und Umsatzzahlen geführt.



Insgesamt konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 32,4 Mio (Q1 2019: EUR 45,8 Mio) und ein Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR -7,4 Mio (Q1 2019: EUR -1,9 Mio) erzielen.



"Wie viele andere Unternehmen weltweit sind auch wir von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen", so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. "Vor allem die Geschäftsbereiche Smartphones und Phones haben im ersten Quartal gelitten. Dennoch sehen wir uns für die Zeit nach der Krise weiterhin gut aufgestellt. Der Bereich Smart Home entwickelt sich dank einer neuen Technologie-Partnerschaft auch in der aktuellen Krise erfreulich, im B2B-Geschäft sehen wir nach wie vor großes Potenzial und die Annahme, dass die Corona-Pandemie die Digitalisierung im Privaten und Beruflichen beschleunigen wird, ist ein positives Signal für die Zukunft des Unternehmens."



Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen



In der operativen Betrachtung des Unternehmens untergliedern sich die vier Geschäftsbereiche Phones, Smartphones, Smart Home und Professional.



Im Bereich Phones hatte der Umsatz bis Mitte März des Geschäftsjahres 2020 trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds noch auf dem geplanten Niveau gelegen. Seit März wurde er dann von den eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie negativ beeinflusst. Absatz- und Umsatzzahlen sanken durch die massiven Eingriffe in das öffentliche Leben und Ladenschließungen deutlich. Insgesamt wurden mit Phones Umsätze in Höhe von EUR 25,3 Mio (Q1 2019: EUR 33,0 Mio) erzielt.



Der Geschäftsbereich Smartphones hatte besonders stark unter den eingeleiteten Anti-Corona-Maßnahmen in allen Absatzmärkten zu leiden. Infolge der Maßnahmen kam es zu Geräterückgaben seitens der Distributoren und einem entsprechend negativen Quartalsumsatz von EUR -3,7 Mio (Q1 2019: EUR 1,8 Mio).





Auch auf den Geschäftsbereich Professional hat die Corona-Pandemie Auswirkungen: Die Verschiebung von Projekten und Aufträgen seitens der Firmen führte hier zu einem Umsatzrückgang von 7,7 % auf EUR 9,6 Mio (Q1 2019: EUR 10,4 Mio).



Mit einer Umsatzverdoppelung auf EUR 1,2 Mio (Q1 2019: EUR 0,6 Mio) entwickelte sich das Geschäft mit Smart Home-Produkten dagegen sehr erfreulich. Ursächlich für diese Steigerung war der Start einer strategischen Partnerschaft mit einem führenden europäischen Telekommunikations-unternehmen.



"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Gigaset, ebenso wie hunderttausende Betriebe und Millionen Menschen weltweit, hart", so Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset AG. "Wir haben jedoch auf Grund der Tatsache, dass Gigaset seit langer Zeit extrem kostenbewusst geführt wird, frühzeitig und mit der notwendigen Umsetzungskonsequenz Maßnahmen getroffen, um die Kosten weiter zu senken und zusätzliche Einsparungen zu realisieren. Diese Maßnahmen tragen bereits erste Früchte und werden uns helfen die Krise zu meistern."



Ausblick 2020



Angesichts der unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Abhängigkeit der Gigaset von externen, nicht selbst beeinflussbaren Faktoren - sprich: Entscheidungen von Regierungen bezüglich Ausgangssperren, Geschäfts- und Grenzschließungen sowie Dauer und weitere Entwicklung der Pandemie selbst - wird das Unternehmen für 2020 keine detaillierte Prognose abgeben, da dies aufgrund der Einzigartigkeit der Situation nicht verlässlich möglich ist. Gigaset erwartet infolge der Krise jedoch einen Rückgang der relevanten Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr.



Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2020 steht hier zum Download zur Verfügung.







Die Gigaset AG ist eine international agierende Holdingsgesellschaft im Bereich der Telekommunikation. Die 100 prozentige Tochtergesellschaft Gigaset Communications GmbH ist Europas Marktführer bei DECT-Schnurlostelefonen und rangiert auch international mit circa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in rund 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten des Gigaset Communications GmbH beinhalten fermer die Bereiche Smartphones, Smart Home sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und Enterprise-Kunden.



Folgen Sie uns auf: Corporate Blog | Xing | LinkedIn



Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.ag



























28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de