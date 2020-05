DGAP-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Kooperation





Hamburg, 28. Mai 2020

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft



HHLA, Eurokai und BLG führen ergebnisoffene Gespräche über strategische Kooperation

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), die Eurokai GmbH & Co. KGaA und die BLG Logistics Group AG & Co. KG führen aktuell erste Sondierungsgespräche. Die drei Unternehmen tauschen sich zu den Möglichkeiten einer engeren Kooperation im Containergeschäft in der deutschen Bucht aus. Diese Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium und werden ergebnisoffen geführt.

Kontakt:Stefanie SteinerLeiterin Investor RelationsHAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AGBei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.deTel: +49-40-3088-3397Fax: +49-40-3088-55-3397E-Mail: investor-relations@hhla.de