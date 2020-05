DGAP-Ad-hoc: flatex AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges





flatex AG: Vorzeitige Neubestellung des Vorstands Frank Niehage (CEO) und Muhamad Chahrour (CFO) bis 2025





30.05.2020 / 12:02 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Frankfurt am Main, 30. Mai 2020



Vorzeitige Neubestellung des Vorstands Frank Niehage (CEO) und Muhamad Chahrour (CFO) bis 2025



Frankfurt am Main - Der Aufsichtsrat der flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) hat heute einstimmig die vorzeitige Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder Frank Niehage (CEO) und Muhamad Chahrour (CFO) bis zum 31.05.2025 beschlossen.



In der heutigen Aufsichtsratssitzung der flatex AG hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, die ursprünglich am 31.08.2022 endende Amtszeit von Frank Niehage (Vorstandsvorsitzender) sowie die ursprüngliche am 31.12.2022 endende Amtszeit von Muhamad Chahrour (Finanzvorstand) vorzeitig zu beenden und beide für die Zeit vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2025 als Vorstandsmitglieder der flatex AG neu zu bestellen. Für die neue Amtszeit vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2025 sind neue Vorstandsdienstverträge abgeschlossen worden.



Gegenstand dieser neuen Vorstandsdienstverträge ist unter anderem auch die Einführung einer neuen langfristigen Vergütungskomponente in Form eines Stock Appreciation Rights Plan (virtueller Optionsplan), der sich zu gleichen Teilen an der Aktienkursentwicklung sowie der Entwicklung des Gewinns pro Aktie orientiert.

Kontakt:



Muhamad Chahrour



CFO & IR



flatex AG



Rotfeder-Ring 7



D-60327 Frankfurt/Main



+49 (0) 69 450001 0



ir@flatex.com

Kontakt:Muhamad ChahrourCFO & IRflatex AGRotfeder-Ring 7D-60327 Frankfurt/Main+49 (0) 69 450001 0ir@flatex.com













30.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de