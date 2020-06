DGAP-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalie





HUGO BOSS bestätigt laufende Gespräche mit Daniel Grieder für den Posten des Vorstandsvorsitzenden



Metzingen, 4. Juni 2020. Auf seiner Suche nach einem Nachfolger für den zum 30. September 2020 ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden der HUGO BOSS AG, Mark Langer, befindet sich der Personalausschuss des Aufsichtsrats aktuell in laufenden Gesprächen mit Daniel Grieder, ehemals CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe. HUGO BOSS wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Gespräche entsprechend der rechtlichen Anforderungen informieren.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Dr. Hjördis Kettenbach



Leiterin Unternehmenskommunikation



Telefon: +49 7123 94-83377



E-Mail: hjoerdis_kettenbach@hugoboss.com



Christian Stöhr



Leiter Investor Relations



Telefon: +49 7123 94-87563



E-Mail: christian_stoehr@hugoboss.com









