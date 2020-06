Petro Welt Technologies AG

FN 69011 m

ISIN: AT0000A00Y78









Einladung

zu der am

Mittwoch, den 15. Juli 2020, um 10:00 Uhr MESZ, Wiener Zeit,

in 1010 Wien, Schubertring 6,

stattfindenden

15. ordentlichen Hauptversammlung

der Petro Welt Technologies AG





Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!



Die 15. ordentliche Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG wird am 15. Juli 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer gemäß Verordnung der Bundesministerin für Justiz zur näheren Regelung der Durchführung

von gesellschaftsrechtlichen Versammlungen ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andere

Weise (Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung - COVID-19-GesV) abgehalten.



Demgemäß können Aktionäre bei der 15. ordentlichen Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG am 15. Juli 2020 nicht

physisch anwesend sein. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Aktionäre die Hauptversammlung von jedem Ort aus optisch

und akustisch in Echtzeit mitverfolgen können.



Die Antragstellung, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung können nur durch

einen von der Gesellschaft vorgeschlagenen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen.



Für weiterführende Informationen zur virtuellen Hauptversammlung und zu den Aktionärsrechten verweist der Vorstand auf die

Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der 15. ordentlichen Hauptversammlung und auf die Ausführungen zu den Aktionärsrechten in dieser Einladung zur 15. ordentlichen

Hauptversammlung, die ab 24. Juni 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft unter



www.pewete.com





zugänglich sind.

Durch die Abhaltung der virtuellen Hauptversammlung anstelle einer Verschiebung der Hauptversammlung auf einen ungewissen

späteren Zeitpunkt sind nach Beurteilung des Vorstands sowohl die Interessen der Gesellschaft als auch die Interessen der

Aktionäre bestmöglich berücksichtigt.



Der Vorstand der Petro Welt Technologies AG behält sich ausdrücklich vor, diese ordentliche Hauptversammlung abzusagen und

zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten, wenn die verlässliche Durchführung am 15. Juli 2020 nicht gesichert erscheint oder

dies aufgrund der Vorgaben der Behörden angebracht sein sollte.





ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET





Die 15. ordentliche Hauptversammlung wird vollständig in Echtzeit im Internet übertragen.

Alle teilnahmeberechtigten Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 15. Juli 2020 ab 10:00 Uhr, MESZ, Wiener

Zeit, im Internet unter



www.pewete.com/hauptversammlung-livestream





verfolgen.

Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle teilnahmeberechtigten Aktionäre, die dies wünschen, die

Möglichkeit, von jedem Ort aus mittels akustischer und optischer Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung

zu folgen und die Präsentation des Vorstands und die Beantwortung der Fragen der Aktionäre sowie die Beschlussfassung zu verfolgen.







TAGESORDNUNG





1.





Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Lagebericht, des Konzernabschlusses

für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Berichts über

weitere Auslandsexpansion und des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr







2.





Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns







3.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr







4.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr







5.





Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr







6.





Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats







7.





Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr







8.





Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 15 und 16 zur Ermöglichung der Teilnahme an der Hauptversammlung im Weg

elektronischer Kommunikation









UNTERLAGEN





Folgende Unterlagen sind spätestens am 24. Juni 2020 auf der Internetseite der Petro Welt Technologies AG

www.pewete.com





abrufbar:

*



Einladung und Tagesordnung (Einberufung)



*



Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung



*



Beschlussvorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8



*



Jahresabschluss für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht



*



Konzernabschluss für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht



*



Bericht des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr



*



Satzungsgegenüberstellung



*



Vergütungspolitik für den Vorstand



*



Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat



*



Frageformular



*



Vollmachtsformular für die Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV



*



Formular für den Widerruf einer Vollmacht



Diese Informationen sind bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung durchgehend auf der Internetseite der Gesellschaft

zugänglich.





NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHMEBERECHTIGUNG





Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte,

die im Rahmen der 15. ordentlichen Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des

zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Der Nachweisstichtag ist somit der 5. Juli 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit).



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft

nachweist.



Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die sich

auf den Nachweisstichtag bezieht und die der Gesellschaft bis spätestens 10. Juli 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege zugehen muss:



1.



Übermittlung der Depotbestätigung in Textform gemäß § 16.2 der Satzung:





Telefax:

+43 (0) 18900 500 62

E-Mail:

anmeldung.pewete@hauptversammlung.at

(Depotbestätigung als eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format)







2.



Übermittlung in Schriftform (Unterschrift, firmenmäßige Zeichnung):





Per Post oder Boten:

Petro Welt Technologies AG

z.Hd. Herrn Willibald Schebesta

Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien

(Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien)



Per SWIFT:

GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599)

(unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben)







Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer

Depotbestätigung zu veranlassen.



Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.



DEPOTBESTÄTIGUNG GEMÄSS § 10A AKTG





Die Depotbestätigung gemäß § 10a AktG ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen

Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:



*



Angaben über den Aussteller: Name (Firma) und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code

(BIC);





*



Angaben über den Aktionär: Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer

bei juristischen Personen;





*



Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN: AT0000A00Y78;



*



Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; und



*



den Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.



Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtags

5. Juli 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen.





BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS





Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen

in dieser Einberufung nachgewiesen hat, hat sich einer der nachstehend angeführten Personen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

zur weisungsgebundenen Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zu bedienen.



Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe oder die Erhebung des Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung

kann nur durch einen der nachstehenden Stimmrechtsvertreter erfolgen:



1.





Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M.



c/o Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien

E-Mail: beckermann.pewete@hauptversammlung.at





2.





Rechtsanwalt Mag. Alexander Singer



c/o Singer Fössl Rechtsanwälte OG, Prinz-Eugen-Straße 30, A-1040 Wien

E-Mail: singer.pewete@hauptversammlung.at





3.





Rechtsanwältin Dr. Sarah Wared



c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Schubertring 6, A-1010 Wien

E-Mail: wared.pewete@hauptversammlung.at





4.





Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf



c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Schubertring 6, A-1010 Wien

E-Mail: wolf.pewete@hauptversammlung.at





Jeder Aktionär kann nur eine der oben genannten Personen als besonderen Stimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht

erteilen. Die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person ist im Sinne von § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nicht zulässig und

daher unwirksam.



Bitte verwenden Sie für die Vollmachtserteilung das auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.pewete.com/de/investors/meeting/





zur Verfügung gestellte Vollmachtsformular.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:









Per Telefax:

+43 (0) 1890050062









Per E-Mail:

anmeldung.pewete@hauptversammlung.at

(Vollmacht als eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format)











Per Post oder Boten:

Petro Welt Technologies AG

z.Hd. Herrn Willibald Schebesta

Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien

(Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien)











Per SWIFT:

GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599)

(unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben)











Die persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die unterschriebene Vollmacht muss spätestens am 14. Juli 2020 (16:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) bei der Gesellschaft einlangen.



Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.



HINWEIS ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE







Beantragung von zusätzlichen Tagesordnungspunkten (§ 109 AktG)





Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber der Aktien sind, können schriftlich verlangen,

dass weitere Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt

muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.



Die Antragsteller müssen ihren Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung

gemäß § 10a AktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums

oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft

nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass die Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung

ununterbrochen Inhaber der Aktien sind.



Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Antrag zur Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes muss der Gesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz (Depotbestätigung)

spätestens am 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens am 24. Juni 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) per Post oder Boten an ihre Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über

Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien) oder via SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A00Y78

im Text angeben) zugehen.





Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)





Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (unter Nennung der Namen der erklärenden Personen)

Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der

betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats

auf der Internetseite der Gesellschaft



www.pewete.com





bekannt und zugänglich gemacht werden.

Bei einem Beschlussvorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds hat an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen

Person gemäß § 87 Abs 2 AktG zu treten. In dieser Erklärung hat die vorgeschlagene Person ihre fachliche Qualifikation, ihre

beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen

könnten.



Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung

gemäß § 10a AktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums

oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft

nicht älter als sieben Tage sein.



Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz (Depotbestätigung) spätestens

am siebten Werktag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens am 6. Juli 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) per Post oder Boten an ihrer Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über

Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien), per Telefax unter der Nummer +43 (0) 1890050062, als eingescannter Anhang in TIF

oder PDF Format per E-Mail unter



anmeldung.pewete@hauptversammlung.at





oder via SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben) zugehen.



Antragsrecht von Aktionären in der Hauptversammlung (§ 119 AktG)





Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedem Tagesordnungspunkt

Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Über einen Gegenstand der Verhandlung, der nicht ordnungsgemäß

als Tagesordnungspunkt bekannt gemacht wurde, darf kein Beschluss gefasst werden.





Auskunftsrecht (§ 118 AktG)





Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie

zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen

und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch

auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.



Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

*



sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen

erheblichen Nachteil zuzufügen, oder





*



ihre Erteilung strafbar wäre.



Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort

über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.



Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gemäß § 118 AktG auch bei Abhaltung der virtuellen Hauptversammlung

während der Hauptversammlung von den Aktionären selbst ausgeübt werden kann. Die Aktionäre werden im Sinne einer geordneten

Durchführung der virtuellen Hauptversammlung ersucht, sämtliche Fragen in Textform per E-Mail an die Adresse



vorstand@pewete.com





zu übermitteln und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am zweiten Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 13. Juli 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) bei der Gesellschaft einlangen.



Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.pewete.com/de/investors/meeting/





abrufbar ist. Unter Verwendung einer bestätigten E-Mail Adresse (entsprechend der Erläuterung in der Information über die

organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung) können Sie auch ein

einfaches E-Mail mit Ihren Fragen an die genannte E-Mail Adresse senden, welches Sie mit Ihrem Namen beenden.





INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ DER AKTIONÄRE





Die Petro Welt Technologies AG verarbeitet als Verantwortliche personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß

§ 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls

Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten), um den Aktionären

die Teilnahme und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Diese Daten erhält die Petro Welt Technologies

AG direkt von den Betroffenen oder auf deren Instruktion von Banken, soweit diese Wertpapierdepots verwalten.



Die Petro Welt Technologies AG ist gemäß § 104 Abs 1 AktG rechtlich verpflichtet, jährlich die ordentliche Hauptversammlung

einzuberufen. Um dieser rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären

für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung unerlässlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

der personenbezogenen Daten ist Artikel 6 (1) c) DSGVO, wonach die Verarbeitung von Daten rechtmäßig ist, wenn sie zur Erfüllung

rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt.



Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Petro Welt Technologies AG die verantwortliche Stelle. Die Petro

Welt Technologies AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie

etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von der Petro Welt Technologies AG nur solche personenbezogenen

Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich

nach Weisung der Petro Welt Technologies AG. Soweit rechtlich notwendig, hat die Petro Welt Technologies AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen

eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben.



Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können die besonderen Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

und der Notar in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnahmeverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin

genannten personenbezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Die Petro Welt Technologies AG ist

zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen

Protokolls zum Firmenbuch einzureichen.



Von der Gesellschaft wird als Dienstleister die HV-Veranstaltungsservice GmbH, FN 332741 a, Köppel 60, A-8242 St. Lorenzen

am Wechsel herangezogen, die in Bezug auf die personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter im Sinne des Artikel 28 DSGVO

tätig wird.



Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet

wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und

Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht

sowie aus Geldwäschebestimmungen.



Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen die Petro Welt Technologies AG oder umgekehrt von der Petro Welt Technologies

AG gegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen

in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während

der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.



Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO.





GESAMTANZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE





Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 48.850.000 und ist eingeteilt

in 48.850.000 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

somit 48.850.000 Stimmrechte.







Wien, im Juni 2020





Der Vorstand