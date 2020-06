DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Schlagwort(e): Personalie





18 June 2020



Wirecard AG:



Personalien: Vorstandsmitglied Jan Marsalek widerruflich freigestellt -



James Freis, Jr. mit sofortiger Wirkung zum Compliance-Vorstand ernannt



Der Aufsichtsrat der Wirecard AG hat heute das Vorstandsmitglied Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung widerruflich bis zum 30. Juni 2020 von seiner Tätigkeit als Vorstand der Wirecard AG freigestellt.



Zudem wurde Dr. James H. Freis, Jr. (49) mit sofortiger Wirkung - und damit zu einem früheren Termin als dem am 8. Mai 2020 bekannt gegebenen 1. Juli 2020 - zum Compliance-Vorstand bestellt. James Freis, Jr. wird das neugeschaffene Ressort "Integrity, Legal and Compliance" verantworten.





