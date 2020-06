Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

MB Beteiligungsgesellschaft mbH



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Dr.

Vorname:

Markus

Nachname(n):

Braun

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Wirecard AG





b) LEI

529900A8LX4KL0YUTH71



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0007472060





b) Art des Geschäfts

Aktienverkauf aufgrund von Margin Calls





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

43,96 EUR





4395854,70 EUR



40,48 EUR





4048238,40 EUR



37,23 EUR





3722658,40 EUR



37,99 EUR





3798563,50 EUR



35,88 EUR





3588123,80 EUR



36,41 EUR





3641318,80 EUR



31,90 EUR





638000,00 EUR



30,15 EUR





602934,86 EUR



31,00 EUR





155017,81 EUR



33,87 EUR





67749,94 EUR



39,54 EUR





59311,74 EUR



36,45 EUR





18227207,34 EUR



30,47 EUR





1676033,44 EUR



30,39 EUR





106352,80 EUR



33,82 EUR





57499,64 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

36,97 EUR





44784865,16 EUR







e) Datum des Geschäfts

2020-06-18; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

Xetra

MIC:

XETR



