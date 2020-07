DGAP-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Personalie





TRATON SE: Ausscheiden von drei Vorstandsmitgliedern aus dem Vorstand der TRATON SE





07.07.2020 / 20:48 CET/CEST





Ausscheiden von drei Vorstandsmitgliedern aus dem Vorstand der TRATON SE



Der Aufsichtsrat der TRATON SE und Herr Andreas Renschler haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Renschler zum 15. Juli 2020 einvernehmlich aus dem Vorstand der TRATON SE ausscheiden wird. Herr Renschler wird zum 15. Juli 2020 auch aus dem Vorstand der Volkswagen AG ausscheiden. Neben Herrn Renschler werden auch Herr Joachim Drees und Herr Prof. Dr. Carsten Intra zum 15. Juli 2020 aus dem Vorstand der TRATON SE ausscheiden. Nachfolger von Herrn Renschler als Vorstandsvorsitzender der TRATON SE wird Herr Matthias Gründler. Auf Herrn Drees folgt Herr Dr. Andreas Tostmann in den Vorstand der TRATON SE. Für Herrn Prof. Intra ist kein Nachfolger vorgesehen; den Bereich "Human Ressources" wird Herr Gründler, den Bereich "IT" Herr Christian Schulz übernehmen.



München, den 7. Juli 2020



