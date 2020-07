DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





SNP SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttoemissionserlöse von ca. EUR 28,0 Mio.





SNP SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttoemissionserlöse von ca. EUR 28,0 Mio.

Heidelberg, 15. Juli 2020 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705), (die "Gesellschaft"), hat ihre heute angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das Orderbuch wurde aufgrund der großen Nachfrage nach wenigen Stunden geschlossen.

Insgesamt wurden 610.000 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 46,00 platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 28,0 Mio. zu. Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse prospektfrei zugelassen werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 22. Juli 2020.

Die Kapitalerhöhung wurde von der Mainfirst Bank AG als Sole Bookrunner begleitet.



Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mithilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELD(TM)-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden und Partnern klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX(R) aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Kontakt Investor Relations:

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-172





Marcel Wiskow

Director Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

