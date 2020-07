DGAP-Ad-hoc: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Stabilus S.A.: Vorläufige Geschäftszahlen für Q3 2020 signifikant von COVID-19 Pandemie beeinflusst





20.07.2020 / 21:43 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Stabilus S.A.: Vorläufige Geschäftszahlen für Q3 2020 signifikant von COVID-19 Pandemie beeinflusst



Luxemburg/Koblenz, 20. Juli 2020 - Die Stabilus S.A. ("Stabilus", ISIN LU1066226637) hat vor dem Hintergrund der alle Absatzmärkte beeinflussenden COVID-19-Pandemie nach vorläufigen Geschäftszahlen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (endete 30. Juni 2020) einen Konzernumsatz von 147,0 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Rückgang von rund 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3 GJ2019: 241,6 Millionen Euro) entspricht. Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag im Q3 GJ2020 bei 5,7 Millionen Euro (Q3 GJ2020: 37,1 Millionen Euro). Das betriebliche Ergebnis (EBIT) des dritten Quartals 2020 betrug -21,8 Millionen Euro (Q3 GJ2020: 29,5 Millionen Euro). Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch einmalige nicht-zahlungswirksame Wertberichtigungen sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände - vor allem bilanzierte Kundenbeziehungen - in Höhe von 25,7 Millionen Euro. Grund sind die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Bereich Luftfahrt, der unter einer erheblich reduzierten Produktnachfrage aufgrund eines Rückgangs der Flugzeugproduktion sowie rückläufiger Nachrüstungen bestehender Flugzeuge leidet. Das Quartals-Konzernergebnis belief sich auf -16,4 Millionen Euro (Q3 GJ2020: 19,3 Millionen Euro).



Die finalen Zahlen des dritten Quartals 2020 wird Stabilus am 3. August 2020 im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung bekannt geben.



# Ende der Ad-hoc-Mitteilung #







Investorenkontakt:



Andreas Schröder



Group Financial Reporting Director



Tel.: +352 286 770 21



E-Mail: anschroeder@stabilus.com



Pressekontakt:



Tobias Eberle



Tel.: +49 69 794090 24



E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de



Charles Barker Corporate Communications

















20.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de