Dialog Semiconductor Plc.: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 Mittwoch, 5. August 2020

















22.07.2020 / 07:30









Dialog Semiconductor (XETRA: DLG), Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, konfigurierbarer Mixed-Signal-IC-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R) Low-Energy/-Wireless-Technologie, wird am Mittwoch, den 5. August 2020, die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 bekanntgeben.





Wissam Jabre (CFO) wird die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz präsentieren, während sich Dr. Jalal Bagherli (CEO) von einer freiwilligen medizinischen Operation erholt.





Die Telefonkonferenz wird auf Englisch abgehalten und um 10.30 Uhr (Frankfurt) / 9.30 Uhr (London) beginnen.





Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über den untenstehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie Ihrer Teilnehmer-ID.

Webcast & Telefonregistrierung:



Dialog Semiconductor - Q2 Earnings Call Webcast

Eine Aufzeichnung wird Ihnen vier Stunden nach der Präsentation auf der Website von Dialog unter diesem Link zur Verfügung stehen: https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center





Falls Sie Fragen zur Telefonkonferenz haben, kontaktieren Sie bitte Montanna Parris unter Montanna.Parris@fticonsulting.com.





