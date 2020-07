DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft





Pressemitteilung



Tranche C des ACATIS GANÉ Value Event Fonds: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr deutlich übertroffen



- Quartalszahlung der am 10. Juli 2013 aufgelegten Tranche C um 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein angehoben



- Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr mit aktuell 4,4 Prozent deutlich übertroffen



- Hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren



- ACATIS GANÉ Value Event Fonds erwirtschaftet seit Auflage eine Rendite von 10 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität von 10 Prozent







Aschaffenburg, 24.07.2020 - Für die Tranche C des vermögensverwaltenden Mischfonds ACATIS GANÉ Value Event wird die Quartalszahlung um 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein erhöht. Damit übertrifft die laufende Verzinsung der Tranche C die Zielausschüttung von 4 Prozent. Die laufende Verzinsung beträgt derzeit 4,4 Prozent (Stand: 22.07.2020).



Die ausschüttende Tranche C richtet sich an Stiftungen und Pensionskassen sowie an alle Investoren, die Wert auf unterjährige und vor allem stabile Ausschüttungen legen. Die Erträge der Tranche C werden quartalsweise ausgezahlt.



Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. So konnte der globale Mischfonds seit Auflage ein Plus von 207 Prozent erzielen. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 10 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen beträgt 4.407 Millionen Euro. Dabei wies der Fonds über die gesamte Laufzeit eine durchschnittliche Volatilität von lediglich 10 Prozent auf (Stand: 22.07.2020).



Marcus Hüttinger, Kapitalmarktstratege der GANÉ Aktiengesellschaft, kommentiert: "Für das abgeschlossene Quartal konnte die Ausschüttung bereits zum fünfzehnten Mal angehoben werden, um weitere 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein. Das Ziel, die laufende Verzinsung kontinuierlich auf 4 Prozent pro Jahr anzuheben und gleichzeitig hohe Ausschüttungsreserven aufzubauen, wurde deutlich übertroffen. Die laufende Verzinsung beträgt derzeit 4,4 Prozent. Auch künftig soll die unterjährige Ausschüttung im Vergleich zur vorausgehenden Quartalszahlung nicht gesenkt werden. Sie soll konstant bleiben oder im Zuge einer positiven Fondspreisentwicklung weiter erhöht werden."



J. Henrik Muhle, Vorstand der GANÉ Aktiengesellschaft, ergänzt: "Bereits heute verfügt der Fonds über ein Ausschüttungspotential von 141 Euro je Anteilschein. Hinzu kommen nicht realisierte Erlöse aus Wertpapiergeschäften, die sich derzeit auf weitere 162 Euro je Anteilschein summieren. Damit konnte das Fundament für eine nachhaltige Erfolgsstory der Tranche C gelegt werden. Während zahlreiche Anleihefonds im aktuellen Zinstief gezwungen sein werden, ihre Ausschüttungen zu reduzieren oder diese aus der Substanz vorzunehmen, speist sich die wachsende Ausschüttungsreserve aus verschiedenen Ertragsquellen wie Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinnen von Aktien und Anleihen."



Verwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment KVG mbH

Beratungsgesellschaft

GANÉ Aktiengesellschaft (unter dem Haftungsdach von BN & Partners Capital AG)

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Outsourcing-Dienstleister

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN

Anteilklasse A: DE000A0X7541



Anteilklasse B: DE000AIC5DI3



Anteilklasse C: DE000AIT73W9



Anteilklasse D: DE000A2DR2M0



Anteilklasse X: DE000A2H7NC9



Anteilklasse E: DE000A2JQJ20



Anteilklasse Y: DE000A2PB531



Anteilklasse F: DE000A2P0U09

Fondsvolumen

4.407 Millionen Euro

Mindestanlage

Anteilklasse A, B, C, X, Y und F: keine



Anteilklasse D und E: 50 Millionen Euro

Laufende Kosten

Anteilklasse A: 1,79 %



Anteilklasse B: 1,39 %



Anteilklasse C: 1,79 %



Anteilklasse D: 1,02 %



Anteilklasse X: 1,45 %



Anteilklasse E: 1,01 %



Anteilklasse Y: 1,48 %



Anteilklasse F: N/A

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A und C: bis zu 5 %



Anteilklasse B und F: bis zu 4 %



Anteilklasse D, X, E und Y: 0 %

Performance Fee

20 % der 6 % p.a. übersteigenden Wertentwicklung, wenn neuer Höchststand des Anteilwerts (Anteilklasse B, D, E und F: max. 2 % p.a.)







Disclaimer



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI") im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die "KI" richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese "KI" kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der "KI" nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken - z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko - und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die "Wesentlichen Anlegerinformationen" und das Wertpapierprospekt: www.gane.de



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser "KI", eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende "KI" ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 24.07.2020



Herausgeber: GANÉ Aktiengesellschaft, Weißenburger Str. 36, 63739 Aschaffenburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG.



- ENDE -



Ausführliche Informationen erhalten sie auf www.gane.de







Kontakt:

Pressekontakt:

GANÉ Aktiengesellschaft



Marcus Hüttinger



J. Henrik Muhle



Email: kontakt@gane.de



Weißenburger Straße 36



63739 Aschaffenburg



Sitz: Aschaffenburg



Handelsregistergericht: Aschaffenburg HRB 10188



Vorstand: Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle



Vorsitzender des Aufsichtsrats: Achim Josefy

KERL und CIE



Dirk Ulmer



Email: d.ulmer@kerlundcie.de



Tel.: 069 870021 519



Hamburger Allee 45



60486 Frankfurt am Main



























