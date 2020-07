DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Prognose





WashTec AG: WashTec gibt eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 ab





27.07.2020





In Anbetracht der aktuell durch COVID-19 bedingten Entwicklungen rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 15% bis 20% gegenüber dem Vorjahresniveau (2019: Umsatz Mio. € 436,5). Folglich geht die Gesellschaft von einem sinkenden Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus und strebt bei der prognostizierten Umsatzentwicklung eine EBIT-Rendite von 3% bis 5% an (2019: EBIT Mio. € 36,3, EBIT-Rendite 8,3%). Die Gesellschaft rechnet mit einem steigendem Free Cashflow für das laufende Jahr (2019: Free Cashflow Mio. € 15,0).





Das Management der WashTec Gruppe forciert die Umsetzung des bereits im Vorjahr begonnenen Performance Programms und passt die Strukturen und Prozesse der Gesellschaft auf die neue Entwicklung an. Mittelfristig bleibt das Ziel bestehen, durch die umgesetzten Maßnahmen wieder eine zweistellige EBIT-Rendite zu erreichen.









