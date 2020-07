DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf





HOCHTIEF Aktiengesellschaft: CIMIC in exklusiven Verhandlungen mit Equity-Partner für Thiess





29.07.2020 / 01:08 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die CIMIC-Gruppe, an der HOCHTIEF einen Anteil von 77,1 Prozent hält, gab heute bekannt, dass sie eine Exklusivitätsvereinbarung abgeschlossen hat und in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investmentfonds unter Führung von Elliott Advisors (UK) Limited (zusammen Elliott) steht. Die Vereinbarung zielt auf eine mögliche Beteiligung von Elliott von 50 Prozent am Grundkapital von CIMIC"s Tochtergesellschaft Thiess, dem weltweit größten Minendienstleister, ab. Dies würde die gemeinsame Kontrolle von Thiess durch CIMIC und Elliott zur Folge haben.





Die Einbindung eines Equity-Partners bei Thiess würde aus den guten Aussichten für den Minensektor Nutzen ziehen. Zugleich würde weiteres Kapital für das Wachstum von Thiess zur Verfügung stehen und CIMIC seine starke Bilanz beibehalten.





CIMIC erwartet, dass die fortgeschrittenen Verhandlungen in den nächsten Wochen mit einem Anteilskaufvertrag abgeschlossen werden, der den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt.









Kontakt:



georg.von-bronk@hochtief.de















