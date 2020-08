DGAP-News: Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG





Secarna Pharmaceuticals und Evotec gehen strategische Partnerschaft im Bereich Antisense-Therapie ein



Umfassende, langfristige Vereinbarung zur Entwicklung neuartiger Antisense-Oligonukleotidtherapeutika für ein breites Spektrum an Zielstrukturen und Indikationen



Secarna und Evotec teilen ihre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und bauen eine branchenführende, co-owned auf LNAplus TM basierte Antisense-Pipeline auf



Erstes gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsprogramm für eine nicht bekannt gegebene Zielstruktur ausgewählt

München/Martinsried und Hamburg, Deutschland, 5. August 2020 - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und das in der Antisense-Wirkstoffforschung führende unabhängige europäische Unternehmen Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG ("Secarna"), gaben heute ihre Plattform-Zusammenarbeit zur gemeinsamen Erforschung und Entwicklung von auf Antisense-Oligonukleotiden ("ASO") basierten Therapeutika bekannt. Die Antisense-Therapie ist ein innovativer, klinisch und kommerziell validierter, hochgradig zielgerichteter pharmakologischer Ansatz, der in die Genexpression der betreffenden Zellen eingreift, um gezielt die Produktion von Proteinen zu verhindern, die den Fortschritt und die Entwicklung von Krankheiten begünstigen.



Secarna ist das Unternehmen der nächsten Generation in der Antisense-Wirkstoffforschung, das seine interne LNAplusTM-Plattform mit neuester LNA-Chemie der dritten Generation kombiniert, um Moleküle mit deutlich verbesserter Wirksamkeit und einem umfassenden Sicherheitsprofil gegen Zielstrukturen zu entwickeln, die schwer zu regulieren oder derzeit nicht mit alternativen Ansätzen behandelbar sind. Mithilfe modernster Bioinformatik (OligofyerTM) werden die Antisense-Moleküle von Secarna genau so konstruiert, dass sie gezielt an die RNA des gewünschten Gens ankoppeln. Zudem sind diese Moleküle "vorgescreent" und wegen ihres hohen Aktivitätspotenzials ausgewählt. Daher besteht wenig oder gar keine Notwendigkeit für eine Lead-Optimierung, was den Forschungs- und Entwicklungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen therapeutischen Ansätzen deutlich beschleunigt.



Evotec und Secarna haben mit ihrer Rahmenvereinbarung den Grundstein für eine langfristige Plattform-Zusammenarbeit gelegt, die sich über eine Reihe von Targets und Indikationen erstreckt. Das erste Programm wurde definiert und die Unternehmen bauen nun eine Pipeline mit gemeinsamen Antisense-Oligonukleotidtherapien auf. Diese umfassende Zusammenarbeit bietet Biotech- und Pharmaunternehmen die einmalige Chance, durch die Partnerschaft mit Evotec und Secarna in das schnell wachsende Feld der Antisense-Therapeutika einzusteigen und über eine Vielzahl individueller Deal-Strukturen Zugang zur gemeinsamen Pipeline der Unternehmen zu erhalten.



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Die strategische Partnerschaft mit Secarna ist ein wichtiger Schritt auf Evotecs Weg zu einer vollständig multimodalen Plattform. Evotec verfolgt das Ziel, die jeweils bestmöglichen therapeutischen Ansätze für krankheitsverändernde Therapien in Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf zu identifizieren. Secarna ist ein führender Anbieter der validierten ASO-Technologie mit einer einzigartigen Plattform, die die frühe Identifizierung und Auswahl von ASO-Kandidaten unterstützt. Wir freuen uns darauf, eine gemeinsame Antisense-Pipeline aufzubauen, um unseren Branchenpartnern und den vielen Patienten, die sie dringend benötigen, neue Therapieoptionen zu eröffnen."



Jonas Renz, Geschäftsführer bei Secarna, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit Evotec wird es uns ermöglichen, die Möglichkeiten unserer LNAplusTM-Technologieplattform über die bereits erfolgreich etablierten internen und Partnerprogramme von Secarna hinaus voll auszuschöpfen. Durch die Kombination der branchenführenden Antisense-Oligonukleotid-Expertise von Secarna mit der einzigartigen Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Evotec, streben wir eine hochwertige, gemeinsame Antisense-Therapeutika-Pipeline an."



Über Secarnas proprietäre Entwicklungsplattform LNAplusTM





Secarnas proprietäre Antisense-Oligonukleotid (ASO) Plattform der dritten Generation, LNAplusTM, die alle Aspekte der Wirkstoffentdeckung und präklinischen Entwicklung umfasst, ermöglicht es dem Unternehmen, neuartige antisense-basierte Therapien für herausfordernde oder derzeit nicht behandelbare Ziele zu entdecken. Die Plattform und ASOs von Secarna wurden zuvor durch zahlreiche interne Projekte sowie in mehreren akademischen und industriellen Kooperationen validiert. Mit über 15 Entwicklungsprogrammen, die sich auf Ziele in Indikationen wie Immunonkologie, Immunologie, Augenheilkunde sowie virale, neurodegenerative und kardiometabolische Erkrankungen konzentrieren, bei denen antisense-basierte Ansätze im Vergleich zu anderen therapeutischen Ansätzen klare Vorteile haben, ist Secarna das führende unabhängige europäische Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Antisense-Arzneimitteln.



Über Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG



Secarna Pharmaceuticals ist das in der Antisense-Wirkstoffforschung führende unabhängige europäische Unternehmen. Die firmeneigene Antisense-Oligonukleotid-Plattform (ASO-Plattform) der dritten Generation, LNAplusTM, die alle Aspekte der Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung umfasst, ermöglicht die Erforschung hochspezifischer, sicherer und wirksamer Best-in-Class, auf Antisense basierter Therapien für anspruchsvolle oder derzeit nicht behandelbare Ziele. Secarnas Plattform und ASOs wurden bereits in zahlreichen internen Projekten sowie in mehreren akademischen und industriellen Kooperationen validiert. Das Unternehmen betreibt über 15 Entwicklungsprogramme in unterschiedlichen Phasen der präklinischen Entwicklung, die sich auf Targets in Indikationen wie Immunonkologie, Immunologie, Augenheilkunde sowie virale, neurodegenerative und kardiometabolische Erkrankungen konzentrieren, wobei Antisense-basierte Ansätze im Vergleich zu anderen therapeutischen Modalitäten deutliche Vorteile haben. www.secarna.com



Über Evotec SE



Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter@Evotec.



Contact



Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG



Jonas Renz



Managing Director and Co-founder

Jonas.Renz@secarna.com



For media enquiries:



Anne Hennecke/Vera Lang



MC Services AG

secarna@mc-services.eu



Tel.: +49 (0)211.52 92 52 22



Evotec SE



Gabriele Hansen



SVP Corporate Communications, Marketing & Investor Relations

Gabriele.hansen@evotec.com



Tel.: +49 (0)40.560 81 255



























