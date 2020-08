DGAP-News: DEUTZ AG





Aufsichtsrat dankt Dr. Andreas Strecker

Der Aufsichtsrat der DEUTZ AG ernennt Dr. Sebastian Schulte spätestens mit Wirksamkeit zum 1. Februar 2021 zum Mitglied des Vorstandes der DEUTZ AG. Vom 1. März 2021 an wird Schulte als Finanzvorstand (CFO) die Ressorts Finanzen, Personal, Einkauf und Information Services übernehmen. Der bisherige Finanzvorstand, Dr. Andreas Strecker, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen.



Dr. Bernd Bohr, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DEUTZ AG: "Der Aufsichtsrat dankt Andreas Strecker für seine wertvolle und engagierte Arbeit in den vergangenen fast drei Jahren seiner Tätigkeit für DEUTZ. Für seine neuen Aufgaben wünschen wir ihm viel Erfolg." So wird Strecker, der während seiner Karriere unter anderem President & CEO der Daimler Buses North America und CEO der Solaris Bus & Coach war, im Rahmen einer neuen Aufgabe wieder als General Manager ein Unternehmen führen.



Sebastian Schulte, 41, ist seit 2018 Geschäftsführer und Chief Financial Officer der Marine-Sparte des ThyssenKrupp-Konzerns (ThyssenKrupp Marine Systems). Nach Abschluss seines Studiums und Promotion an der Ruhr-Universität Bochum und der Judge Business School der University of Cambridge, bekleidete Schulte verschiedene Positionen in der Konzernzentrale der ThyssenKrupp AG. In den Jahren 2014 bis 2017 hat Schulte als Chief Financial Officer in der Geschäftsführung zur erfolgreichen Restrukturierung und dem Verkauf des ThyssenKrupp-Stahlwerkes in Rio de Janeiro beigetragen.



Dr. Frank Hiller, Vorsitzender des Vorstandes der DEUTZ AG: "Ich freue mich sehr, dass Sebastian Schulte zu DEUTZ kommt und wir gemeinsam im Vorstand mit meinem Kollegen Michael Wellenzohn das eingeleitete Effizienzprogramm sowie unsere E-DEUTZ-Strategie und den Ausbau unserer China-Aktivitäten zum Erfolg führen."



Kontakt:

Leslie Isabelle Iltgen



Communications & Investor Relations



Senior Vice President



Tel. +49 (0) 221 822-36 00



Fax: +49 (0) 221 822-15 36 00



Leslie Isabelle Iltgen

Communications & Investor Relations

Senior Vice President

Tel. +49 (0) 221 822-36 00

Fax: +49 (0) 221 822-15 36 00

E-Mail: leslie.iltgen@deutz.com

























