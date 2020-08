DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG





Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung





- Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022 vorzeitig zurück

- Am 9. September 2020 werden verbliebene 150 Mio. € der Anleihe samt aufgelaufener Zinsen aus Barmitteln komplett zurückgezahlt

- Rückführung befreit Heidelberg dauerhaft von hohen Zinsbelastungen und schafft weitere finanzielle Flexibilität

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) setzt den nächsten Meilenstein im Rahmen ihrer laufenden finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung: Das Unternehmen hat heute angekündigt, zum 09.09.2020 den verbliebenen Betrag von 150 Mio. € der bestehenden Hochzinsanleihe (High Yield Bond - HYB) mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 % p.a.) samt aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuführen. Die beschlossene Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet das Finanzergebnis um ca. 12 Mio. € jährlich.



Nach der im März dieses Jahres für den Zweck der Refinanzierung und der Neuausrichtung erfolgten Übertragung von Mitteln aus dem Heidelberg Pension-Trust e.V. in Höhe von rund 380 Mio. € auf das Unternehmen und dem Verkauf der Gallus Gruppe Ende Juli 2020 setzt Heidelberg die angekündigte vorzeitige Rückzahlung der Hochzinsanleihe damit zeitnah um.



"Wir halten Wort und setzen die angekündigten Maßnahmen unseres im März vorgestellten Programms zur Steigerung von Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung mit aller Konsequenz und hohem Tempo um. Mit der vorzeitigen Rückzahlung der Hochzinsanleihe setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Wir befreien uns dauerhaft von hohen Zinslasten und machen uns finanziell unabhängiger und flexibler", erläutert Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand von Heidelberg. "Zudem verschaffen wir uns so die entsprechenden Freiräume, um künftig investieren und unsere Zukunft gestalten zu können", so Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.



Nach dem vorgesehenen Rückkauf der Hochzinsanleihe verfügt Heidelberg weiterhin über einen stabilen Finanzrahmen, unter anderem durch eine noch bis 2023 vereinbarte syndizierte Kreditlinie.



Der Rückkauf der Hochzinsanleihe soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten "optional early redemption" durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 09.09. 2020 und zum Rückkaufwert von 100 Prozent samt aufgelaufener Zinsen erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.



Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.



Für weitere Informationen:



Corporate Communications



Thomas Fichtl



Telefon: +49 6222 82- 67123



Telefax: +49 6222 82- 67129



E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com



Investor Relations



Robin Karpp



Tel: +49 (0)6222 82-67120



Fax: +49 (0)6222 82-99 67120



E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com



Wichtiger Hinweis:



Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



























