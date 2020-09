artnet AG

Berlin







ISIN DE000A1K0375 / WKN A1K037

Absage der ordentlichen Hauptversammlung 2020

Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 27. Juli 2020 für Mittwoch, den 2. September 2020, 10.00 Uhr MESZ, einberufene

ordentliche Hauptversammlung der artnet AG wird hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger am 27. Juli 2020 bekannt gemachte

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos.



Der Alleinvorstand der artnet AG wird aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein, an der ordentlichen Hauptversammlung

am 2. September 2020 teilzunehmen. Die ordentliche Hauptversammlung muss daher abgesagt und neu angesetzt werden. Der neue

Termin für die Hauptversammlung wird in Kürze bekanntgegeben.







Berlin, 31. August 2020

Artnet AG

Der Vorstand