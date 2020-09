DGAP-Ad-hoc: Westwing Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Westwing Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020





03.09.2020 / 18:59 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 3. September 2020 // Westwing Group AG ("Westwing") hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an.





Das dritte Quartal 2020 entwickelt sich bisher deutlich besser als erwartet. Trotz Lockerung der Covid-19 Maßnahmen setzt sich ein weiterhin erhöhtes Wachstumsniveau fort. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) lag im dritten Quartal 2020 bisher bei ca. 55% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde weiterhin durch eine erhöhte Nachfrage von bestehenden Kunden sowie eine gesteigerte Neukundenakquise getrieben. Diese positive Entwicklung konnte in allen operativen Ländern des Konzerns beobachtet werden.





In Anbetracht dieser Entwicklung hebt Westwing die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 40-50% gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (zuvor: 25-35%). Aufgrund der durch die höhere Wachstumserwartung bedingten Skaleneffekte sowie einer weiterhin sehr starken Deckungsbeitragsmarge, erwartet Westwing für das Gesamtjahr 2020 eine bereinigte EBITDA-Marge von 6-8% (zuvor: 3-5%).





Westwing wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 am 10. November 2020 veröffentlichen. Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen, Bruttowarenvolumen (GMV) und bereinigtes EBITDA, verweist die Gesellschaft auf die entsprechenden Definitionen in ihrem Geschäftsbericht 2019, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.





Kontakt:



Lorenz Erik Wittjen



General Counsel



ir@westwing.de