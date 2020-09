DGAP-News: wallstreet:online AG





/ Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung













wallstreet:online AG: Erläuterungen zur Prognoseanhebung, zur starken Entwicklung im Bereich Finanzportale und zum Smartbroker

















18.09.2020 / 12:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







wallstreet:online AG: Erläuterungen zur Prognoseanhebung, zur starken Entwicklung im Bereich Finanzportale und zum Smartbroker



Ziel-EBITDA im hoch profitablen Bereich Finanzportale in Höhe von 10 Mio. EUR erwartet (bisher 8 Mio. EUR)



Werttreiber Smartbroker wächst schneller als erwartet: ca. 83.000 Kunden bis Jahresende (bisher 60.000)

Berlin, 18. September 2020 - Am 16. September 2020 hat die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609) die Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Hintergrund sind die starke operative Entwicklung im Bereich Finanzportale und die deutlich schneller als erwartete Etablierung des Smartbrokers unter Deutschlands Online-Brokern.



"Wir sehen derzeit keine negativen Auswirkungen der durch die Corona-Pandemie verursachten weltweiten Wirtschaftskrise auf unsere Gruppe. Im Gegenteil", sagt Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online AG. "Durch die niedrigen Zinsniveaus, die expansiven geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken und großen Konjunkturpakete gewinnen die Themen Geldanlage und Aktien an Bedeutung. Davon profitiert die wallstreet:online Gruppe nicht nur als größter verlagsunabhängiger Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum, sondern auch beim erfolgreichen Einstieg in den Online-Broker-Markt. Der Smartbroker mit seinem skalierbaren Geschäftsmodell entwickelt sich mehr und mehr zum Werttreiber der gesamten Gruppe."



Im Bereich Finanzportale profitiert die w:o Gruppe von steigenden Nutzerzahlen und Werbeerlösen. So ist die Reichweite der Finanzportale seit Jahresanfang von monatlich 200 Mio. Seitenaufrufen auf rund 300 Mio. gestiegen und hat sich auf diesem hohen Niveau stabilisiert. Entsprechend erwartet wallstreet:online in diesem Segment ein operatives Ergebnis (EBITDA*) von 10 Mio. EUR (bisher 8 Mio. EUR).



Deutlich über den Planungen ist auch das Kundenwachstum des Smartbrokers. Der Anfang 2020 gestartete Online-Broker soll bereits bis zum Jahresende über 83.000 Kunden verfügen. Im Mai sah die Planung noch 60.000 vor. Das dynamische Umfeld soll weiterhin konsequent genutzt werden. Daher wurde das Investitionsbudget um 1,2 Mio. EUR erhöht. Dies soll sich mittelfristig deutlich auszahlen. So soll der Smartbroker schon ab 2022 zum Umsatz- und Ertragstreiber der wallstreet:online-Gruppe werden.



Auf Gruppenebene stellt sich die Erhöhung der Mai-Prognose wie folgt dar: Der Konzernumsatz über alle Geschäftsbereiche soll im laufenden Jahr auf 24,5 Mio. EUR bis 29,9 Mio. EUR (bisher 22 Mio. EUR bis 26 Mio. EUR) steigen. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 4,1 und 5,0 Mio. EUR liegen (bisher 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrags aus dem Verkauf der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH (3 Mio. EUR) und der Abwertung auf ein ICO-Projekt (300 TEUR) wird das Gesamtergebnis sogar zwischen 6,8 Mio. EUR und 7,7 Mio. EUR erwartet. Die Differenz zwischen dem stark gestiegenen operativen Ergebnis im Bereich Finanzportal und dem niedrigeren Konzernergebnis ist im Wesentlichen durch die noch einmal erhöhten Investitionen in das starke Wachstum des Smartbrokers begründet. Nicht berücksichtigt sind Umsatz und Ergebnis der wallstreet:online capital AG, an der die wallstreet:online AG mit rund 43 % beteiligt ist.



* Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.



Über die wallstreet:online Gruppe



Die wallstreet:online Gruppe betreibt mit rund 160 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 290 Mio. Seitenaufrufen (Stand 07/2020) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Broker-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Zu den bekanntesten Produkten gehört FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. Smartbroker wird ebenfalls von der wallstreet:online capital AG betrieben, die wiederum der einheitlichen staatlichen Finanzaufsicht (BaFin) unterliegt.





Pressekontakt:



Michael Bulgrin



wallstreet:online AG



Tel: +49 (0 30) 20 456 382



presse@wallstreet-online.de



























18.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de