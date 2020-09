DGAP-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie





TAKKT AG kündigt Generationswechsel und Veränderungen im Vorstand an





18.09.2020 / 16:20 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Felix Zimmermann, Vorstandsvorsitzender (CEO) der TAKKT AG („Takkt"), hat heute den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, dass er seinen bis zum 30.04.2023 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der Aufsichtsrat der Takkt wird gemeinsam mit Felix Zimmermann an einer Nachfolgeregelung arbeiten. Dies schließt eine Anpassung der Vorstandsstruktur mit ein, um die Transformation zu beschleunigen. Angestrebt wird eine Nachfolgefolgelösung im Laufe des Jahres 2021. Bis dahin wird Zimmermann unverändert Vorstandsvorsitzender der Takkt bleiben.





Heiko Hegwein, Mitglied im Vorstand der Takkt, hat sich aus persönlichen Gründen und in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, das Unternehmen zum 30.09.2020 zu verlassen. Bis auf weiteres übernimmt Felix Zimmermann die Aufgaben von Heiko Hegwein in der Transformation des Omnichannel Commerce Segments.







Kontakt:



Michael Loch



VP Group Treasury & Investor Relations



Presselstr. 12



70191 Stuttgart



+49 711 3465 8222















