GRENKE AG mandatiert Warth & Klein Grant Thornton für unabhängiges Gutachten



Baden-Baden, den 24. September 2020: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat Warth & Klein Grant Thornton als eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland für ein unabhängiges Gutachten mandatiert. Hintergrund ist die am 21. September angekündigte Prüfung der Übernahmen der Franchise-Unternehmen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Das Gutachten wird sich unter anderem auf die Marktüblichkeit der Bewertungen, die Vorteilhaftigkeit für die GRENKE AG und die Validierung der geschlossenen Kaufverträge einschließlich der beteiligten Parteien erstrecken.



Informationen zu den Anschuldigungen von Viceroy Research sind ab jetzt gebündelt auf der folgenden Webseite einzusehen: www.grenke.de/shortattack.



Weitere Informationen erhalten Sie von:



GRENKE AG



Team Investor Relations



Neuer Markt 2



76532 Baden-Baden



Telefon: +49 7221 5007-204



E-Mail: investor@grenke.de



Internet: www.grenke.de



Pressekontakt



Stefan Wichmann



Executive Communications Consulting



Alfred-Bierwirth-Weg 2



D-53572 Unkel (b. Bonn)



Telefon: +49 22 24 98 77 98



E-Mail: presse@grenke.de



Mobil: +49 (0) 171 20 20 300







