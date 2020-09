Alexanderwerk AG

Remscheid

ISIN DE0005032007 / WKN 503200











EINLADUNG



Wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

am

Donnerstag, den 5. November 2020, 10.00 Uhr (MEZ),

ein.





Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19 Gesetz) eröffnet die Möglichkeit, ordentliche Hauptversammlungen des Jahres 2020 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Angesichts der auf absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie und des Ziels der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für

die Aktionärinnen und Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der

Gesellschaft, hat der Vorstand der Alexanderwerk AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der

virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen.



Die Versammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,

Kippdorfstraße 6-24, 42857 Remscheid, statt.



Die gesamte Versammlung wird nach Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 COVID-19-Gesetz unter der Internetadresse

https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





in Bild und Ton über das zugangsgeschützte HV-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) übertragen (vgl. die näheren Hinweise nach

der Wiedergabe der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen).







I. TAGESORDNUNG





1.





Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands nach §§ 289a, 315a HGB

sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019





Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist eine Beschlussfassung nicht vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten

Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 am 23. April 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der

Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung

über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen damit nicht vor.



Sämtliche vorgenannten Unterlagen können im Internet unter





www.alexanderwerk.com



über den Link "Investor Relations" / "Finanzberichte" eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär

unverzüglich und kostenlos übersandt.





2.





Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



3.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



4.





Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:











"Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 1.225.661,43 wird wie folgt verwendet:







Es wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,22 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt ein Betrag in Höhe von EUR

396.000,00 ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 829.661,43 wird auf neue Rechnung vorgetragen."









Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag

fällig, das heißt am 10. November 2020.





5.





Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020





Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Max-Keith-Str.

66, 45136 Essen, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.





6.





Beschlussfassung über die Änderung der Satzung





Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll

nach dem geänderten § 123 Abs. 4 S. 1 AktG für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts der

Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Nach § 20 Absatz 2 der Satzung der

Gesellschaft ist dagegen - entsprechend den Vorgaben der bisherigen Fassung des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG - zur Teilnahme an

der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter

Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. § 20 Abs. 2 der Satzung muss daher ergänzt werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

§ 20 Abs. 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:



"Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

nachzuweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG

erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen

und muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tage der Hauptversammlung (Nachweisfrist) unter der in der Einberufung

hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Vorstand kann in der Einberufung der Hauptversammlung eine kürzere, in Tagen zu

bemessende Nachweisfrist vorsehen. Der Tag des Zugangs des Nachweises und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen."









II. Teilnahmebedingungen und weitere Angaben







Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre





Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß Art. 2

§ 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht

vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Remscheid, Kippdorfstraße 6-24, ohne physische

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

hat diesem Beschluss des Vorstandes gemäß Art. 2 § 1 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 COVID-19-Gesetz zugestimmt.



Eine physische Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären oder ihrer Bevollmächtigten in der Hauptversammlung ist damit

ausgeschlossen.



Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes

führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre:



*



Die Hauptversammlung wird für alle Aktionärinnen und Aktionäre vollständig in Bild und Ton im HV-Portal unter





https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/



übertragen.



*



Das Stimmrecht können alle angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre durch schriftliche Briefwahl, im Wege der elektronischen

Briefwahl sowie durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an Intermediäre,

Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater ausüben.





*



Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können bis zwei Tage vor der Hauptversammlung Fragen bei der

Gesellschaft über das HV-Portal unter







https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/



einreichen.



*



Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können während der Dauer der Hauptversammlung über das HV-Portal

unter







https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/



Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung einlegen.





Wir bitten alle Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung

zur Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.







Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung





Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.680.000,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt

in 1.800.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der Einberufung

der Hauptversammlung 1.800.000 Stimmrechte bestehen. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung

keine eigenen Aktien.





Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts





Zur Ausübung der Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts und des Fragerechts, sind gemäß § 20 der Satzung diejenigen

Aktionäre berechtigt, die sich (i) vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und (ii) der Gesellschaft ihren

Anteilsbesitz nachweisen.



Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft unter unten genannter Adresse, Fax-Nummer oder

E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) zugehen.



Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache

abgefassten Nachweis erfolgen. Ebenso ist eine Bescheinigung des Letztintermediärs nach § 67c Abs. 3 AktG hinreichend.



Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den

Beginn des 15. Oktober 2020,





zu beziehen. Die Bedeutung des Stichtags für den Nachweis des Anteilsbesitzes (Record Date) wird unten gesondert erläutert.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung

spätestens zum



Ablauf des 29. Oktober 2020





unter der Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse:

Alexanderwerk AG

c/o UBJ. GmbH

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10,

22297 Hamburg



Telefax: +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail: hv@ubj.de





zugegangen sein. Die UBJ. GmbH ist für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes die Empfangsbevollmächtigte der

Gesellschaft.





Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)





Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts

in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des

Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand

nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, sind

nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre,

die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und

zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine

Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.





Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung





Für alle Aktionärinnen und Aktionäre wird die gesamte Hauptversammlung am 5. November 2020 ab 10:00 Uhr (MEZ) live im HV-Portal

unter



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





in Bild und Ton übertragen.



Verfahren der Stimmabgabe einschließlich der Stimmrechtsvertretung







Stimmabgabe durch Briefwahl





Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der

Hauptversammlung teilzunehmen ("Briefwahl"). Für die Stimmrechtsausübung ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

erforderlich, d.h. bis 29. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MEZ), (siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung

und Ausübung des Stimmrechts").



Die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl erfolgt über das HV-Portal unter

https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl einschließlich einer Änderung einer Stimmabgabe über das HV-Portal ist bis zum

Schluss der Abstimmung möglich. Der Schluss der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter auf einen Zeitpunkt nach Beendigung

der Fragenbeantwortung festgelegt und in der HV-Übertragung angekündigt.



Erfolgt die Stimmabgabe durch schriftliche Briefwahl, muss diese bis 4. November 2020 (Tag des Zugangs) bei der folgenden

Anschrift zugegangen sein:



Alexanderwerk AG

c/o UBJ. GmbH

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10,

22297 Hamburg



Telefax: +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail: hv@ubj.de





Bei Stimmabgabe durch schriftliche Briefwahl ist eine Änderung der Stimmabgabe auch nach Ablauf der oben genannten Frist über

das HV-Portal unter



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





noch bis zum Schluss der Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und

zu den Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl sein Stimmrecht in der

Hauptversammlung über einen Vertreter ausüben, so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten

Stimmabgabe.



Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie diesen gemäß § 135

Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.





Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte





Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten - z.B. einen Intermediär oder geschäftsmäßig

Handelnden oder eine Vereinigung von Aktionären - ausüben lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte

Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich

(siehe oben "Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts"). Bevollmächtigt der Aktionär

mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.



Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder

Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung

gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).



Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, eine Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten

Person oder Institution besteht ein Formerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung. Möglicherweise verlangt jedoch

in diesen Fällen ein zu Bevollmächtigender eine besondere Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls

in Verbindung mit § 135 Abs. 8 AktG) nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit

dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.



Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z.B. als eingescannte Datei z.B.

im pdf-Format) übermittelt werden:



Alexanderwerk AG

Investor Relations

Kippdorfstraße 6-24,

42857 Remscheid, Deutschland



Fax: +49 (0)2191 / 795 - 202

E-Mail: ir@alexanderwerk.com





Ein Formular gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 5 WpHG, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf

der Rückseite der Zugangskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt

wird, und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter



http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung" zum Download zur Verfügung. Die Benutzung dieses Formulars ist nicht

zwingend.



Ab dem 15. Oktober 2020 kann die Erteilung von Vollmachten sowie ihr Widerruf zusätzlich elektronisch erfolgen und übermittelt

werden, indem der unter der Internetadresse



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





bereitgestellte Online-Service der Gesellschaft genutzt wird.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich entsprechend ihren Weisungen durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten

Weisungen aus und ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten

zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung

von Anträgen entgegen.



Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung

zusammen mit der Zugangskarte und stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter



http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung" zum Download zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft mit den Weisungen soll aus organisatorischen

Gründen spätestens mit Ablauf des 3. November 2020 bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen

sein.



Darüber hinaus haben an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter auch während der Hauptversammlung

die Möglichkeit, über das HV-Portal unter der Internetadresse



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Diese Möglichkeit

besteht bis zum Schluss der Abstimmung. Der Schluss der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter auf einen Zeitpunkt nach Beendigung

der Fragenbeantwortung durch den Vorstand festgelegt und in der HV-Übertragung angekündigt.





Anfragen, Anträge, Auskunftsverlangen (Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131

Abs. 1 AktG)





Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG





Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 90.000 Aktien) oder den anteiligen

Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 192.308 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung

gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen

ist schriftlich an den Vorstand der Alexanderwerk AG zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum



Ablauf des 5. Oktober 2020





zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:

Alexanderwerk AG

Investor Relations

Kippdorfstraße 6-24,

42857 Remscheid, Deutschland





Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber einer

ausreichenden Anzahl von Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag das Verlangen

halten (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AktG sowie § 121 Abs. 7 und § 70 AktG).



Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden

- unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,

bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden

außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter



http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung" veröffentlicht.



Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG





Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten

Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung

versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich

an



Alexanderwerk AG

Investor Relations

Kippdorfstraße 6-24,

42857 Remscheid, Deutschland



Fax: +49 (0)2191 / 795 - 202

E-Mail: ir@alexanderwerk.com





zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Vorbehaltlich § 126 Abs.

2 und 3 AktG wird die Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des

Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft

unter



http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung" veröffentlichen. Dabei werden alle bis spätestens zum

Ablauf des 21. Oktober 2020





bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten

dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse

veröffentlicht.



Der Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern muss gemäß § 127 Satz 2 AktG

nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag

unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten

enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (sofern diese Gegenstand der Tagesordnung ist) müssen auch dann

nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.



Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag wird im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung

als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht

des Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt.





Fragerecht der Aktionäre gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz





Zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionärinnen und Aktionären wird gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 COVID-19-Gesetz

eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

festgelegt, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung, d.h. bis 3. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ), im Wege

elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Nach Maßgabe von Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz steht es im pflichtgemäßen,

freien Ermessen des Vorstandes, welche Fragen er wie beantwortet. Der Vorstand behält sich insofern insbesondere vor, eingereichte

Fragen einzeln oder mehrere Fragen zusammengefasst zu beantworten sowie im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre sinnvolle

Fragen auszuwählen. Weiter kann der Vorstand Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen

bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.



Fragen haben sich auf Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu

einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu

beziehen, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.



Im Rahmen der Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand vor, Fragesteller namentlich zu benennen, sofern der Fragesteller

der namentlichen Nennung nicht ausdrücklich widersprochen hat. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Fragen elektronisch über das HV-Portal unter

https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





unter Nutzung des dort enthaltenen Online-Formulars an die Gesellschaft übermitteln. Das Online-Formular zur Fragenübermittlung

ist vom 15. Oktober 2020 bis 3. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ), freigeschaltet.





Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung





Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht - persönlich oder durch Bevollmächtigte - ausgeübt haben, können Widerspruch

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. Widersprüche sind elektronisch über das HV-Portal unter



https://www.alexanderwerk.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/





unter Nutzung des dort enthaltenen Online-Formulars zu übermitteln. Widersprüche sind ab dem Beginn der Hauptversammlung bis

zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich.





Weitergehende Erläuterungen





Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden

sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter



http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung".



Sonstige Hinweise





Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.alexanderwerk.com





über den Link "Investor Relations" / "Hauptversammlung" eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.

Die Einladung zur Hauptversammlung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden

kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten, und sie ist im Bundesanzeiger veröffentlicht.







Remscheid, im September 2020

Alexanderwerk AG

Der Vorstand