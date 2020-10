DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Personalie





Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erweitert Vorstand und beruft Klaus Schmitt zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) - Lars Schnidrig scheidet zum 31. Dezember 2020 aus Vorstand aus





Luxemburg, 06. Oktober 2020 - Der Aufsichtsrat der Corestate Capital Holding S.A. hat heute Herrn Klaus Schmitt mit Wirkung ab dem 01.01.2021 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) für drei Jahre bestellt und gibt bekannt, den Vorstand auf vier Personen zu erweitern. Der 55-jährige Schmitt übernimmt den Vorstandsvorsitz von Lars Schnidrig, der im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch das Unternehmen zum 31.12.2020 verlässt, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu stellen. Der Aufsichtsrat hat heute zudem Daniel Löhken als Chief Legal and HR Officer in den Vorstand berufen; ein Vorstand für das Ressort Finanzen wird zeitnah ernannt.



Klaus Schmitt verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war mehr als 14 Jahre Mitglied des Vorstands der Patrizia AG. Daniel Löhken, Jahrgang 1978, verantwortet bislang in der Corestate-Gruppe die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement, Personal und Interne Revision.



Die strategische Ausrichtung des Unternehmens, der Entschuldungskurs und der im September um Effekte aus der COVID-19-Pandemie angepasste Finanzausblick für das laufende Jahr werden unverändert bestätigt. Demnach erwartet Corestate einen Umsatz von EUR 185 bis 210 Mio., ein EBITDA von EUR 55 bis 80 Mio. sowie ein bereinigtes Konzernergebnis von EUR 25 bis 50 Mio. Darüber hinaus bekräftigt das Unternehmen sein Ziel, in 2021 das Verhältnis Nettofinanzverschuldung zu EBITDA auf unter 3.0x zu senken.



Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf unserer Website https://corestate-capital.com/wp-content/uploads/2019/05/KPI-D.pdf abrufbar.



