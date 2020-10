DGAP-News: Cliq Digital AG





/ Schlagwort(e): Konferenz













Cliq Digital AG: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des dritten Quartals 2020

















16.10.2020 / 07:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News



16. Oktober 2020



CLIQ Digital AG: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des dritten Quartals 2020





CLIQ Digital (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen im TMT-Sektor, das Konsumenten weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Film-, Musik-, Hörbuch-, Sport- und Spielinhalten anbietet, wird am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 bekannt geben.



Ben Bos, Mitglied des Vorstands, wird an diesem Tag die Ergebnisse (3Q/9M 2020) im Rahmen einer Telefonkonferenz präsentieren.



Die Ergebnisse werden zusammen mit einer begleitenden Präsentation gegen 7:30 Uhr MEZ auf unserer Website verfügbar sein (https://cliqdigital.ag/investors/financials).



Die Konferenz beginnt um 11:00 Uhr MEZ und wird auf Englisch abgehalten.



Die Teilnehmer werden gebeten, sich über den folgenden Link zu registrieren (und erhalten im Anschluss personalisierte Zugangsdaten):



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ij55FLnWQJqFvrelsk_A1g



Ben Bos wird alle Fragen beantworten, die vor der Konferenz per Email an investors@cliqdigital.com übermittelt wurden.





Eine Aufzeichnung wird im Nachgang der Telefonkonferenz über https://cliqdigital.ag/investors/financials verfügbar sein.



Es wird erwartet, dass das EBITDA im Geschäftsjahr 2020 mit einer CAGR von mehr als 82% seit 2018 steigen wird. Wir verfügen über eine solide Bilanz und eine beeindruckende Aktienkursentwicklung. Mit Blick auf die Zukunft streben wir weiterhin ehrgeizige Ziele mit vielversprechenden Renditen an.



Wir hoffen sehr, dass Sie uns am 29. und auf unserem Weg zur Erschließung eines großen Wachstumspotenzials begleiten werden.







Über CLIQ Digital:



CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).



Kontakt:

CLIQ Digital AG



Sebastian McCoskrie / Michael Kriszun



Mob.: 0151 52043659 / 0151 52207955



E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com / m.kriszun@cliqdigital.com

www.cliqdigital.com



CROSS ALLIANCE communication GmbH



Susan Hoffmeister



Tel.: 089 125 09 03-33



E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



























16.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de