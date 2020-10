DGAP-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen





TRATON SE: TRATON und Navistar einig über Fortsetzung der Gespräche





16.10.2020 / 18:43 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







TRATON und Navistar einig über Fortsetzung der Gespräche



München, 16. Oktober 2020 - Die TRATON SE ("TRATON") und der US-amerikanische LKW-Hersteller Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 % hält, haben heute eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass TRATON im Wege einer Verschmelzung alle Aktien von Navistar, die nicht bereits von TRATON gehalten werden, zu einem Preis von USD 44,50 je Navistar-Aktie erwerben wird.





Diese grundsätzliche Einigung steht unter dem Vorbehalt eines für TRATON zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence, der Einigung über den Abschluss des Verschmelzungsvertrages und der zugehörigen Transaktionsdokumente sowie der Genehmigung der Transaktion durch die Vorstände und die Aufsichtsräte von TRATON sowie der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT und dem Board of Directors und der Aktionärsversammlung von Navistar.





Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass die Parteien eine Einigung über endgültige Transaktionsdokumente bzw. über deren Konditionen erzielen oder, dass die Transaktion - falls eine solche Einigung erzielt wird - letztlich zustande kommt.





Kontakt:



Rolf Woller



Head of Treasury and Investor Relations



T +49 162 172 33 62

rolf.woller@traton.com



TRATON SE



Dachauer Str. 641



80995 München, Deutschland

www.traton.com





- Die TRATON SE ("TRATON") und der US-amerikanische LKW-Hersteller Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 % hält, haben heute eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass TRATON im Wege einer Verschmelzung alle Aktien von Navistar, die nicht bereits von TRATON gehalten werden, zu einem Preis von USD 44,50 je Navistar-Aktie erwerben wird.Diese grundsätzliche Einigung steht unter dem Vorbehalt eines für TRATON zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence, der Einigung über den Abschluss des Verschmelzungsvertrages und der zugehörigen Transaktionsdokumente sowie der Genehmigung der Transaktion durch die Vorstände und die Aufsichtsräte von TRATON sowie der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT und dem Board of Directors und der Aktionärsversammlung von Navistar.Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass die Parteien eine Einigung über endgültige Transaktionsdokumente bzw. über deren Konditionen erzielen oder, dass die Transaktion - falls eine solche Einigung erzielt wird - letztlich zustande kommt.Kontakt:Rolf WollerHead of Treasury and Investor RelationsT +49 162 172 33 62TRATON SEDachauer Str. 64180995 München, Deutschland













16.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de