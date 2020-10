DGAP-News: ISRA VISION AG





Atlas Copco veröffentlicht Quartalszahlen



Darmstadt, 22. Oktober 2020: Atlas Copco veröffentlicht heute seine Quartalszahlen mit folgenden Informationen über die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100):



"Am 10. Februar wurde bekannt gegeben, dass Atlas Copco im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots eine Partnerschaft mit dem globalen Machine Vision-Spezialisten ISRA VISION AG eingehen wird.



Alle Angebotsbedingungen wurden im zweiten Quartal erfüllt.



Die Abwicklung des Angebots wurde am 24. Juni 2020 abgeschlossen und in diesem Zusammenhang eine Zahlung von 9 028 MSEK (860 MEUR) an die ISRA VISION-Aktionäre geleistet. Zusammen mit Zahlungen für frühere Aktienkäufe in Höhe von 150 Mio. Euro hat Atlas Copco 10 604 MSEK (1 010 Mio. Euro) für 92,19% von ISRA VISION gezahlt. Am 3. August wurde bekannt gegeben, dass Atlas Copco einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre der ISRA VISION AG beantragt hat.



ISRA VISION ist ein Spezialist für Machine Vision - Lösungen mit führenden Technologien im Bereich Oberflächeninspektion und 3D Vision für Roboterführung, Qualitätskontrolle und Metrologie und in zwei Segmenten tätig: Industrial Automation und Surface Vision. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt innerhalb Deutschlands ist weltweit an über 25 Standorten vertreten und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ISRA VISION wird weiterhin unter der gleichen Marke mit Hauptsitz in Darmstadt firmieren und Teil des Geschäftsbereichs Industrial Technique sein.



Ab dem Zeitpunkt der Übernahme lag der Umsatz bei 420 MSEK und einem Unternehmensgewinn von 10 MSEK, was einer Gewinnmarge von etwa 2% entspricht, einschließlich negativer Auswirkungen der Kaufpreisaufteilung in Höhe von 50 MSEK.



Eine vorläufige Kaufpreisallokation wird nachstehend skizziert.



MSEK

Immaterielle Vermögenswerte

4 100

Sachanlagen und Ausrüstung

200

Andere Vermögenswerte

1 700

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

300

Verzinsliche Verbindlichkeiten und Anleihen

-500

Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

-1 800

Identifizierbare Nettovermögenswerte

4 000

Nicht beherrschende Anteile

-300

Goodwill

6 900

Gesamtbetrag der Gegenleistung

10 600







10,50 SEK/EUR zum Zeitpunkt des Erwerbs."







Unternehmensprofil



Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitunsgprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen".



Kernkompetenz des Unternehmens ist die ISRA-BrainWARE(R), eine innovative Software für intelligente Machine-Vision-Systeme. Hier sind das wissenschaftliche Know-How aus Optik, Beleuchtungstechnik, Vermessungstechnik, Physik, Bildverarbeitungs- und Klassifikationsalgorithmen sowie ein komplexes Systemdesign zusammengefasst. Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie der Sehenden Systeme, die das menschliche Auge imitiert. Die heutigen ISRA-Anwendungen fokussieren sich vor allem auf die Automatisierung der Produktion und Qualitätssicherung von Waren und Produkten, die in große, zukunftsträchtige Märkte wie Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. Zu den Kunden gehören hauptsächlich namhafte Global Player der jeweiligen Branche.



Mit mehr als 25 Standorten weltweit ist ISRA überall nah am Kunden und sichert einen optimalen Service und Support.



Weitere Informationen finden Sie unter www.isravision.com.





Weitere Informationen



ISRA VISION AG



Industriestraße 14



64297 Darmstadt



Germany



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 0



Fax: +49 (0) 6151 948 - 140



Internet: www.isravision.com



Investor Relations



E-Mail: investor@isravision.com



Melanie Böttcher



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 209



Susanne Becht



Tel.: +49 (0) 6151 948 - 212



























22.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

