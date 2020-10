DGAP-Ad-hoc: Logwin AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Logwin mit Prognoseanpassung nach stabiler Geschäftsentwicklung 2020



Trotz im Vergleich zum Vorjahr rückläufiger Umsätze erzielte der Logwin-Konzern in den ersten neun Monaten 2020 ein operatives Ergebnis (EBITA) von 35,9 Mio. Euro und unterschritt das Vorjahresergebnis damit nur um 2,5 Mio. Euro (2019: 38,4 Mio. Euro). Das vorläufige Periodenergebnis lag nach neun Monaten bei 25,1 Mio. Euro (2019: 28,2 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Air + Ocean lag beim operativen Ergebnis (EBITA) nahezu auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis des Geschäftsfeldes Solutions unterschritt das Vorjahresniveau dagegen deutlich.



Für das von den Unsicherheiten der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie stärker betroffene Geschäftsfeld Solutions geht die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2020 weiterhin von einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITA) aus. Aufgrund der insgesamt robusten Entwicklung im Geschäftsfeld Air + Ocean im bisherigen Jahresverlauf wird für dieses Geschäftsfeld jedoch nunmehr ein operatives Ergebnis (EBITA) auf Vorjahresniveau erwartet statt wie bisher ein deutlicher Rückgang. Der Logwin Konzern erwartet für das Gesamtjahr 2020 insgesamt ein entsprechend gegenüber der bisherigen zuletzt am 22. April 2020 angepassten Prognose verbessertes operatives Ergebnis (EBITA) und Periodenergebnis unterhalb des Vorjahres. Die Prognoseunsicherheit bleibt unverändert sehr hoch.



Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2019 entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.



Die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung des Logwin Konzern zum 30. September 2020 ist für den 30. Oktober 2020 im Internet unter www.logwin-logistics.com geplant.



Mitteilende Person: Sebastian Esser, Verwaltungsratsmitglied (CFO)







Über die Logwin AG



Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.



Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).



