- Q4 GJ 2020: UMSATZ 2.490 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 379 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 15,2 PROZENT



- GJ 2020: UMSATZ 8.567 MILLIONEN EURO, PLUS 7 PROZENT GEGENÜBER VORJAHR, SEGMENTERGEBNIS 1.170 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 13,7 PROZENT, ORGANISCHER FREE-CASH-FLOW 911 MILLIONEN EURO



- AUSBLICK Q1 GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,15 WIRD EIN UMSATZ ZWISCHEN 2,4 UND 2,7 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 16 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE BETRAGEN



- AUSBLICK GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,15 WIRD EIN UMSATZ VON ETWA 10,5 MILLIARDEN EURO PLUS ODER MINUS 5 PROZENT MIT EINER SEGMENTERGEBNIS-MARGE VON ETWA 16,5 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE ERWARTET. DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN LIEGEN ZWISCHEN 1,4 UND 1,5 MILLIARDEN EURO. DER FREE-CASH-FLOW WIRD VORAUSSICHTLICH MEHR ALS 700 MILLIONEN EURO BETRAGEN



- DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR GJ 2020: 0,22 EURO JE AKTIE (VORJAHR: 0,27 EURO), REDUZIERUNG AUFGRUND DER CORONAVIRUS-AUSWIRKUNGEN UND FORTBESTEHENDEN RISIKEN



Neubiberg, 9. November 2020 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2020 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 bekannt.



"Infineon hat ein außergewöhnliches und schwieriges Geschäftsjahr mit einem sehr ordentlichen vierten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Wir haben bewiesen, dass unser Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell hat und sich auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickelt", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Einige unserer Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa. Andere Märkte zeigen Schwäche, zum Beispiel Zugantriebe oder hoheitliche Dokumente, oder sind noch ein gutes Stück weit von einer Erholung entfernt wie etwa die Fabrikautomatisierung. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr sind wir in Summe verhalten optimistisch. Allerdings bleiben das Infektionsgeschehen, die geopolitische Lage und die makroökonomischen Rahmenbedingungen herausfordernd. Mit dem verstärkten Team sowie einem breiteren Technologie- und Produktportfolio - insbesondere durch Konnektivität für das IoT und andere digitale Anwendungen - können wir noch mehr Märkte adressieren. Wir sind bestens aufgestellt, um auch die künftigen Herausforderungen zu meistern."



in Millionen Euro

Q4 GJ20

Q3 GJ20

+/- in %









Umsatzerlöse

2.490

2.174

15

Segmentergebnis

379

220

72

Segmentergebnis-Marge

15,2%

10,1%



Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

112

-128

+++

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-3

-

---

Konzernüberschuss (-fehlbetrag)

109

-128

+++









in Euro







Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - unverwässert1

0,08

-0,11

+++

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten - unverwässert1

-

-

-

Ergebnis je Aktie - unverwässert1

0,08

-0,11

+++









Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - verwässert1

0,08

-0,11

+++

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten - verwässert1

-

-

-

Ergebnis je Aktie - verwässert1

0,08

-0,11

+++









Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert2

0,20

0,13

54









Bruttomarge

31,8%

27,0%



Bereinigte Bruttomarge2

36,6%

35,9%









1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.



2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.





Seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2020 wendet Infineon den Rechnungslegungsstandard IFRS 16 (Leasingverhältnisse) modifiziert retrospektiv an und ab dem 16. April 2020 wird Cypress Semiconductor Corporation voll konsolidiert. Die Vergleichbarkeit mit Vorperioden ist insoweit eingeschränkt.



GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM VIERTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020



Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 stieg der Umsatz auf 2.490 Millionen Euro nach 2.174 Millionen Euro im Vorquartal. Hierin ist zum ersten Mal für ein vollständiges Quartal der Beitrag der im April erworbenen Cypress Semiconductor Corporation enthalten. Zum Anstieg des Konzernumsatzes um 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal haben vor allem die Segmente Automotive (ATV) und Power & Sensor Systems (PSS) beigetragen. Der Umsatz im Segment Connected Secure Systems (CSS) stieg ebenfalls etwas an. Das Segment Industrial Power Control (IPC) verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzrückgang.



Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres verbesserte sich die Bruttomarge von 27,0 Prozent im Vorquartal auf 31,8 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 36,6 Prozent nach 35,9 Prozent im Vorquartal. Das Segmentergebnis erhöhte sich im abgelaufenen Quartal auf 379 Millionen Euro nach 220 Millionen Euro im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Die Segmentergebnis-Marge stieg deutlich auf 15,2 Prozent nach 10,1 Prozent im Vorquartal.



Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 minus 197 Millionen Euro nach minus 313 Millionen Euro im Vorquartal. Die negativen Effekte aus dem Erwerb und der Konsolidierung von Cypress, die im Wesentlichen mit der Kaufpreisallokation zusammenhängen, sind im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 118 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 68 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 11 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Des Weiteren waren im vierten Quartal saldiert sonstige betriebliche Erträge beziehungsweise Aufwendungen in Höhe von 0 Millionen Euro angefallen.



Das Betriebsergebnis stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 auf 182 Millionen Euro nach minus 93 Millionen Euro im Vorquartal.



Das Finanzergebnis verbesserte sich im abgelaufenen Quartal auf minus 28 Millionen Euro nach minus 79 Millionen Euro im Vorquartal, das einmalige Belastungen aus den für den Erwerb von Cypress aufgenommenen Finanzierungen enthalten hatte.



Im vierten Quartal betrug der Steueraufwand 33 Millionen Euro. Als Folge der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit der erstmaligen Konsolidierung von Cypress und der damit verbundenen Auflösung latenter Steuerverbindlichkeiten war im dritten Quartal ein Steuerertrag von 44 Millionen Euro entstanden.



Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 112 Millionen Euro. Im dritten Quartal hatte es minus 128 Millionen Euro betragen. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im vierten Quartal minus 3 Millionen Euro nach 0 Millionen Euro im Vorquartal. Der Konzernüberschuss im vierten Quartal belief sich auf 109 Millionen Euro nach einem Konzernfehlbetrag von 128 Millionen Euro im dritten Quartal.



Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 auf 0,08 Euro (jeweils unverwässert und verwässert). Im Vorquartal hatte es minus 0,11 Euro je Aktie betragen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) verbesserte sich ebenfalls und betrug im vierten Quartal 0,20 Euro nach 0,13 Euro im Vorquartal.



Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, erhöhten sich im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 332 Millionen Euro nach 266 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen blieben im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 fast unverändert und betrugen 379 Millionen Euro nach 381 Millionen Euro im Vorquartal.



Der Free-Cash-Flow erreichte im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 387 Millionen Euro, ohne Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit der Cypress-Akquisition hätte er 431 Millionen Euro betragen. Im Vorquartal war er aufgrund der Akquisition von Cypress stark negativ und belief sich auf minus 7.137 Millionen Euro. Ohne Berücksichtigung der Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und bereinigt um übernommene Zahlungsmittel, hätte er im dritten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 439 Millionen Euro betragen. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg im vierten Quartal auf 747 Millionen Euro von 533 Millionen Euro im dritten Quartal.



Zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2020 erreichte die Brutto-Cash-Position einen Wert von 3.227 Millionen Euro nach 3.450 Millionen Euro zum 30. Juni 2020. Ursächlich für den trotz positiven Free-Cash-Flows erfolgten Rückgang war im Wesentlichen eine vorzeitige Teilrückzahlung von im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress aufgenommenen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 476 Millionen Euro. Die Netto-Cash-Position betrug zum Geschäftsjahresende minus 3.806 Millionen Euro nach minus 4.296 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzschulden beliefen sich zum 30. September 2020 auf 7.033 Millionen Euro nach 7.746 Millionen Euro zum Ende des dritten Quartals des abgelaufenen Geschäftsjahres.



AUSBLICK FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2021



Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro. Beim Segment ATV wird mit einem Umsatzanstieg um einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Bei den übrigen Segmenten IPC, PSS und CSS sollte der Umsatz jeweils gegenüber dem Vorquartal in etwa unverändert bleiben. Die Segmentergebnis-Marge wird in der Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 16 Prozent betragen.



AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021



Im Geschäftsjahr 2021 erwartet Infineon bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von etwa 10,5 Milliarden Euro plus oder minus 5 Prozent. Darin enthalten ist die erstmalig erfolgende Konsolidierung von Cypress für ein gesamtes Geschäftsjahr. Gegenüber dem Umsatz im Geschäftsjahr 2020 beträgt der Umsatzanstieg im Mittelpunkt der Umsatzspanne etwa 2 Milliarden Euro. Zu diesem Umsatzanstieg wird das Segment ATV etwas mehr als die Hälfte beitragen. Der weitere Anstieg wird je zur Hälfte von den Segmenten PSS und CSS getragen. Bei IPC wird ein leichter Umsatzanstieg erwartet. Im Mittelpunkt der Umsatzprognose wird die Segmentergebnis-Marge etwa 16,5 Prozent betragen.



Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro geplant. Die Abschreibungen sollen zwischen 1,5 und 1,6 Milliarden Euro betragen, wovon rund 500 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und zu einem kleineren Teil noch mit der Akquisition von International Rectifier entfallen. Für den Free-Cash-Flow wird ein Wert von mehr als 700 Millionen Euro erwartet.



Neben geopolitischen und makroökonomischen Faktoren beeinträchtigen die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen die Vorhersagbarkeit. Wesentliche Einflussfaktoren der Pandemie auf die erwartete Umsatz- und Ergebnisentwicklung werden der zeitliche Verlauf der globalen Infektionsraten, mögliche Einschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten sowie die Höhe und Wirksamkeit staatlicher Unterstützungsprogramme sein.



DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020: 0,22 EURO JE AKTIE



Mit unserer Dividendenpolitik verfolgen wir das Ziel, unsere Aktionäre angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung von Infineon zu beteiligen. Grundsätzlich soll auch bei einem stagnierenden oder rückläufigen Ergebnis zumindest eine unveränderte Dividende ausgeschüttet werden. Allerdings soll den gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen und dem weiteren Fortbestehen der Risiken der Coronavirus-Pandemie Rechnung getragen und ein entsprechender finanzieller Spielraum erhalten werden. Des Weiteren hat sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien aufgrund der im Mai dieses Jahres durchgeführten Kapitalerhöhung um gut 4 Prozent erhöht. Daher soll der kommenden Hauptversammlung vorgeschlagen werden, eine im Vergleich zum Vorjahr um 0,05 Euro verminderte Dividende von 0,22 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Die im Mai 2020 ausgegebenen 55 Millionen neuen Aktien sind dabei voll dividendenberechtigt. Die voraussichtliche Ausschüttungssumme würde somit 286 Millionen Euro nach 336 Millionen Euro im Vorjahr betragen. Der prozentuale Rückgang der Ausschüttungssumme fällt daher, verglichen mit der prozentualen Verminderung der Dividende je Aktie, geringer aus.



3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.



Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.



Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.



TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND TELEFONPRESSEKONFERENZ



Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 9. November 2020 um 9:30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklung des Unternehmens im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 sowie den Ausblick auf das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2021 zu informieren. Darüber hinaus findet um 11:00 Uhr (MEZ) eine Pressetelefonkonferenz (ebenfalls mit Webcast) mit dem Vorstand statt. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.



Die aktuelle Q4-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) finden Sie auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/



INFINEON-FINANZKALENDER (*vorläufig)



- 10.11.2020 UBS European Conference, London (virtuell)



- 17.11.2020 JPM Global TMT Conference, Hongkong (virtuell)



- 17.11.2020 Cowen Virtual Silicon Valley Bus Tour (virtuell)



- 18. - 19.11.2020 Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona (virtuell)



- 23.11.2020 DZ Bank 11th Equity Conference, Frankfurt (virtuell)



- 30.11. - 1.12.2020 Infineon Power Roadshow und Telefonkonferenz (30.11.20) mit Peter Wawer, Leiter des Segments IPC, und Andreas Urschitz, Leiter des Segments PSS, London (virtuell)



- 2.12.2020 Morgan Stanley Sustainability Telefonkonferenz



- 2. - 3.12.2020 Credit Suisse 24th Annual Technology Conference, Scottsdale (virtuell)



- 3.12.2020 Société Générale Virtual Premium Review 2020, Paris (virtuell)



- 7. - 8.12.2020 UBS Global TMT Conference, New York (virtuell)



- 7.1.2021 Oddo BHF Forum 24th Edition, Lyon (virtuell)



- 4.2.2021 Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021



- 25.2.2021 Hauptversammlung, München (virtuell)



ÜBER INFINEON



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com



Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse



H I N W E I S



Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.



Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.



Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.



Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.









