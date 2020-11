DGAP-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Verkauf





Manz AG: Joint-Venture-Partner übt Kaufoption zum Erwerb der Beteiligung der Manz AG an der Talus Manufacturing Ltd. aus





11.11.2020





Joint-Venture-Partner übt Kaufoption zum Erwerb der Beteiligung der Manz AG an der Talus Manufacturing Ltd. aus



Reutlingen, 11. November 2020 - Der Joint-Venture-Partner der Manz Taiwan Ltd., einer Tochtergesellschaft der Manz AG, hat seine vertragliche Kaufoption zum Erwerb der Beteiligung der Manz Taiwan Ltd. von 80,5 % an der Talus Manufacturing Ltd., Chungli City (Taiwan), ausgeübt. Der vereinbarte Verkaufspreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Ergebnisbeitrag der Talus Manufacturing Ltd. belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: - 2,6 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2020 auf 9,3 Mio. EUR.



Die Durchführung der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in Taiwan. Bei dem Joint-Venture-Partner handelt es sich um einen globalen Anbieter von Anlagen zur Waferherstellung und von Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Die Talus Manufacturing Ltd. fungiert als globales Zentrum zur Aufbereitung und Modernisierung bestehender Anlagen für die Halbleiterfertigung.



Zusatzinformationen:



ISIN: DE000A0JQ5U3



WKN: A0JQ5U



Börsenkürzel: M5Z



Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse



Manz AG



Steigäckerstraße 5



72768 Reutlingen



Deutschland



Investor Relations Kontakt:



Manz AG



Axel Bartmann



Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395



Fax: +49 (0)7121 - 9000-99



E-Mail: abartmann@manz.com



cometis AG



Claudius Krause



Tel.: +49 (0)611 - 205855-28



Fax: +49 (0)611 - 205855-66



E-Mail: krause@cometis.de

















