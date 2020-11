DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG





/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie













Francotyp-Postalia Holding AG: Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2020

















11.11.2020 / 18:59









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







P R E S S E M I T T E I L U N G





Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2020



- Erste virtuelle Hauptversammlung mit hoher Präsenz von 57,82 %



- Dr. Alexander Granderath und Lars Wittan neu in den Aufsichtsrat gewählt



- Antrag der Obotritia Capital KGaA auf Vertrauensentzug des CEO/CFO Rüdiger Andreas Günther angenommen



- Aufsichtsrat widerruft die Bestellung von Günther mit sofortiger Wirkung



Berlin, 11. November 2020 - Die gestrige, aufgrund der COVID-19-Pandemie virtuell durchgeführte Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG (FP), Experte für sichere digitale Kommunikation, fand eine hohe Resonanz bei den Aktionären. Zur Teilnahme angemeldet waren 63,93 % des Kapitals, an den Abstimmungen beteiligten sich 57,82 %.



Die Entlastung der Vorstandsmitglieder ebenso wie die der Aufsichtsratsmitglieder erfolgte in Form der Einzelentlastung. Dabei wurde dem Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Andreas Günther entgegen des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats die Entlastung verweigert, die Vorstände Patricius de Gruyter und Sven Meise wurden mehrheitlich entlastet. Ebenso mehrheitlich erfolgte die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden Dr. Alexander Granderath und Lars Wittan gewählt, Botho Oppermann und Dr. Mathias Schindl verlassen das Gremium. Darüber hinaus wurde dem CEO/CFO Rüdiger Andreas Günther das Vertrauen entzogen. Der diesbezügliche Tagesordnungspunkt war auf Verlangen der Aktionärin Obotritia Capital KGaA, die an der Francotyp-Postalia Holding AG rund 28% des Grundkapitals hält, ergänzt worden. Allen weiteren Tagesordnungspunkten wurde ebenfalls mehrheitlich zugestimmt.



Auf der heutigen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Dr. Alexander Granderath zum Vorsitzenden des Gremiums und Lars Wittan zu seinem Stellvertreter gewählt. Drittes Mitglied ist Klaus Röhrig.



Anschließend hat sich der Aufsichtsrat mit den Beschlüssen der gestrigen Hauptversammlung befasst und entschieden, die Bestellung von Herrn Günther als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu widerrufen. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Carsten Lind ernannt, der dem Vorstand bereits seit Juni 2020 angehört. Die Gesellschaft dankt Rüdiger Andreas Günther für sein Engagement. Für seine Zukunft wünscht sie ihm alles Gute.



Die vollständigen Abstimmungsergebnisse wurden auf der Internetseite veröffentlicht: https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de





Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:



Maik Laske



Head of Treasury / M&A / Investor Relations



Tel.: +49 (0)30 220 660 296



E-Mail: m.laske@francotyp.com



Für alle anderen Anfragen:



Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR



Tel.: +49 (0)30 220 660 123



E-Mail: kr.thiel@francotyp.com



Über Francotyp-Postalia (FP):



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und "Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 210 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus ihrer fast 100jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als zwölf Prozent.































11.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de