Deutsche Wohnen SE: Erwartete deutliche Aufwertung des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2020





12.11.2020





Deutsche Wohnen SE: Erwartete deutliche Aufwertung des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2020

Berlin, 12. November 2020. Nach heutigem Stand geht der Vorstand der Deutsche Wohnen SE - gestützt auch durch die nunmehr vorliegenden Erkenntnisse der Arbeit des dafür beauftragten Bewerters - davon aus, dass die jährliche Bewertung des Wohnimmobilienbestands des Konzerns zum Stichtag 31. Dezember 2020 voraussichtlich zu einer Aufwertung von rund 6 % der bislang bilanzierten Werte im Konzern zum Jahresende führen wird.

Die positive Wertentwicklung beruht in erster Linie auf der anhaltend hohen Nachfrage und Preisdynamik am Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen.

Mitteilende Person:

Sebastian Jacob



Director Investor Relations



Telefon +49 (0)30 897 86-5413



Telefax +49 (0)30 897 86-5419

ir@deutsche-wohnen.com

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.