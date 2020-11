DGAP-News: Hapag-Lloyd AG





Hamburg, 13. November 2020



Hapag-Lloyd mit gutem Neunmonatsergebnis



- Starke Ergebnisse durch anziehende Volumina in Q3, stabile Frachtraten und niedrige Bunkerpreise



- Transportvolumina dank Aufwärtstrend in Q3 nur noch leicht unter Vorjahresniveau



- Performance Safeguarding Program (PSP) erzielt erwartete Kostenentlastungen



Hapag-Lloyd hat die ersten neun Monate 2020 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (EBITDA) von mehr als 2 Milliarden US-Dollar (1,8 Milliarden Euro) abgeschlossen - dies entspricht einem Anstieg von 20,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Zugleich erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 965 Millionen US-Dollar (858 Millionen Euro) und liegt damit über dem Vergleichswert des Vorjahres von 722 Millionen US-Dollar (643 Millionen Euro). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 605 Millionen US-Dollar (538 Millionen Euro) und konnte um 272 Millionen US-Dollar (241 Millionen Euro) gegenüber dem Vorjahr zulegen.



Die Umsätze liegen nach neun Monaten mit rund 10,5 Milliarden US-Dollar (9,4 Milliarden Euro) um circa 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, insbesondere pandemiebedingt aufgrund des zweistelligen Nachfragerückgangs im zweiten Quartal und einer insgesamt um 3,5 Prozent niedrigeren Transportmenge von 8.696 TTEU (9M 2019: 9.011 TTEU). Positiv wirkte die Verbesserung der durchschnittlichen Frachtrate um 2 Prozent auf 1.097 USD/TEU (9M 2019: 1.075 USD/TEU). Zudem verringerten sich die Transportaufwendungen überproportional um 6 Prozent, durch die Kombination eines geringeren Transportaufkommens mit einem niedrigeren durchschnittlichen Bunkerpreis von 402 US-Dollar je Tonne (9M 2019: 425 US-Dollar je Tonne) und einem konsequenten Kostenmanagement im Rahmen des Performance Safeguarding Program (PSP).



"Im Neunmonatszeitraum haben wir ein gutes Ergebnis erzielt, unsere Kosten konsequent gemanagt und zugleich von besseren Marktbedingungen im dritten Quartal profitiert. Die COVID-19 Pandemie mit ihren weltweit steigenden Fallzahlen ist jedoch weiterhin mit hohen Risiken für die Logistik und die Lieferketten unserer Kunden verbunden. Wir werden an unserem bestehenden Kurs festhalten, unsere Strategy 2023 weiter umsetzen und die Sicherheit unserer Mitarbeiter, die Bedürfnisse unserer Kunden und unsere Betriebskosten dabei fest im Blick behalten", sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd.



Auf Basis der im Oktober nach oben angepassten Ergebnisprognose wird für das Gesamtjahr 2020 ein EBITDA von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro und ein EBIT von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro erwartet.



Der Finanzbericht für den Neunmonatszeitraum 2020 ist abrufbar unter

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html



KENNZAHLEN (USD)*





Q3 2020

Q3 2019

9M 2020

9M 2019

9M 2020 versus

9M 2019

Transportmenge (TTEU)

2.942

3.045

8.696

9.011

- 315

Frachtrate (USD/TEU)

1.084

1.084

1.097

1.075

22

Umsatz (Mio. USD)

3.519

3.608

10.525

10.654

- 129

EBITDA (Mio. USD)

756

617

2.044

1.697

347

EBITDA-Marge

21,5%

17,1%

19,4%

15,9%

3,5 Ppt

EBIT (Mio. USD)

402

282

965

722

243

EBIT-Marge

11,4%

7,8%

9,2%

6,8%

2,4 Ppt

Konzernergebnis (Mio. USD)

290

168

605

333

272







KENNZAHLEN (EURO)*





Q3 2020

Q3 2019

9M 2020

9M 2019

9M 2020 versus

9M 2019

Umsatz (Mio. EUR)

3.002

3.244

9.362

9.482

- 120

EBITDA (Mio. EUR)

649

554

1.818

1.511

307

EBIT (Mio. EUR)

347

253

858

643

216

Konzernergebnis (Mio. EUR)

252

150

538

297

241

Durchschnittskurs USD/EUR

n.a.

n.a.

1,12

1,12

0,00

Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR

1,17

1,09

1,17

1,09

0,08







*In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten



Über Hapag-Lloyd



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.



Disclaimer



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.





Kontakt:



Heiko Hoffmann



Senior Director Investor Relations





Hapag-Lloyd AG



Ballindamm 25



20095 Hamburg



Telefon +49 40 3001-2896



Fax +49 40 3001-72896



