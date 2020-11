DGAP-News: ABIVAX





Der Preis würdigt den innovativen und einzigartigen Wirkmechanismus von ABX464 mit seinen antiviralen, entzündungshemmenden und gewebeheilenden Eigenschaften



ABX464 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase 2b zur Behandlung von Colitis ulcerosa, einer Phase 2a zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und einer Phase 2b/3 zur Behandlung von Covid-19-Hochrisikopatienten; eine pivotale Phase-2b/3-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn ist in Planung



ABX464 hat das Potenzial, ein breites Spektrum chronisch entzündlicher Erkrankungen zu adressieren

PARIS, 16. November 2020 - 19:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, dass es bei den "European Mediscience Awards 2020" mit dem "Best Technology Award" ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt hochinnovative Technologien, die sowohl solide finanziert als auch wirtschaftlich erfolgsversprechend sind und, unter den vier vorausgewählten Unternehmen, konnte Abivax" Technologie die diesjährige Mediscience Jury überzeugen.



Ausgezeichnet wurde ABX464, Abivax" innovativer Medikamentenkandidat mit einem neuartigen und einzigartigen Wirkmechanismus, der aus der chemischen Bibliothek des Unternehmens, bestehend aus über 2.200 niedermolekularen Substanzen, entwickelt wurde. Mit seiner in mehreren präklinischen und klinischen Studien nachgewiesenen antiviralen und entzündungshemmenden Wirkung sowie den gewebeheilenden Eigenschaften, hat ABX464 das Potenzial verschiedene schwere, akute und chronisch entzündliche Erkrankungen zu behandeln. Das fortgeschrittene klinische Entwicklungsprogramm von ABX464 konzentriert sich derzeit auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen, insbesondere Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Darüber hinaus wird ABX464 auch zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und seit kurzem zudem zur Behandlung von



Covid-19 getestet. Hier soll insbesondere sein Potenzial zur Verhinderung der Hyperinflammation und zur Hemmung der Replikation des SARS-CoV-2-Virus bei Hochrisikopatienten bewerten werden. Das Unternehmen evaluiert zudem laufend weitere Indikationen, bei denen ABX464 für Patienten eine vorteilhafte Wirkung entfalten könnte.



"Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, den "Best Technology Award" entgegenzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle dem gesamten Abivax-Team meinen Dank für seine Leistungen und sein Engagement aussprechen. Diese Auszeichnung bekräftigt abermals das vielversprechende Potenzial unseres Medikamentenkandidaten ABX464. Auch die kürzlich veröffentlichten Zweijahresdaten der Phase-2a-Erhaltungsstudie zur Behandlung von Colitis ulcerosa haben das gute Sicherheitsprofil sowie die vielversprechende klinische Kurz- und Langzeitwirksamkeit erneut bestätigt", sagte Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich, CEO von Abivax. "Abivax" Lead-Kandidat verspricht das erste oral und leicht zu verabreichende Medikament einer neuartigen Klasse von Arzneimitteln zu werden, das die Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankungen grundlegend verändern könnte. Der Markt für Entzündungskrankheiten ist enorm groß und es besteht ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf. Wir freuen uns darauf, das ganze Potenzial von ABX464 zum Nutzen derjenigen Patienten weiter zu erforschen und zu entwickeln, die neuartige Therapiemöglichkeiten benötigen."



Über ABX464



ABX464 ist ein hoch differenzierter, oral verfügbarer Produktkandidat mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der auf der Hochregulierung einer einzelnen microRNA (miR-124) mit entzündungshemmenden Eigenschaften beruht. Studien haben gezeigt, dass ABX464 seine entzündungshemmende Wirkung durch die Bindung an den Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5"-Ende eines jeden RNA-Moleküls in der Zelle ausübt. Durch die Bindung an CBC verstärkt ABX464 die biologischen Funktionen von CBC in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret verstärkt ABX464 das selektive Spleißen einer einzelnen langen, nicht kodierenden RNA, was zur Bildung von entzündungshemmender microRNA führt. miR-124 reduziert die Bildung von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen wie TNF- alpha, IL-6 and MCP-1, was die Entzündung bremst und auf das große Potenzial von ABX464 als einen neuartigen entzündungshemmenden therapeutischen Wirkstoff hindeutet. In kolorektalen Biopsien von mit ABX464 behandelten Colitis ulcerosa-Patienten konnte ein sieben- bis zehnfacher Anstieg von miRNA-124 nachgewiesen werden. ABX464 hat keine Auswirkung auf das Spleißen von zellulären Genen.



Über den "European Mediscience Awards 2020"



Der "European Mediscience Awards" ist das größte, jährlich stattfindende Treffen privater und börsennotierter Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biotechnologie und Biowissenschaften in Europa. Jedes Jahr kommen die besten europäischen medizinwissenschaftlichen Unternehmen zusammen, um Erfolge anzuerkennen und zu feiern. Es nehmen über 500 börsennotierte und private europäische Unternehmen des Gesundheitswesens sowie deren Unternehmensberater, Analysten, Fondsmanager, Kommentatoren und Kollegen teil. In diesem Jahr wurden die European Mediscience Awards in ihrer 19. Ausgabe als digitale Veranstaltung durchgeführt.



Über Abivax



Abivax, ein Unternehmen mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment C (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.



Abivax

Communications



Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com



+33 6 24 50 69 63



Investors

LifeSci Advisors



Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com



+41 79 367 6254



Press Relations & Investors Europe

MC Services AG



Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu



+49 211 529 252 22



Public Relations France

Actifin



Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr



+33 6 21 10 49 24



Public Relations France

DGM Conseil



Thomas Roborel de Climens

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr



+33 6 14 50 15 84



Public Relations USA

Rooney Partners LLC



Marion Janic

mjanic@rooneyco.com



+1 212 223 4017







16.11.2020

