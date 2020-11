DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Schaeffler AG: Schaeffler veröffentlicht Mittelfristziele





17.11.2020 / 18:46 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







HERZOGENAURACH | 17. November 2020 | Der Vorstand der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) hat heute die folgenden Mittelfristziele bis zum Jahr 2025 beschlossen. Die Mittelfristziele basieren auf einem Financial Framework, das sowohl Ziele für die Schaeffler Gruppe als auch für ihre drei Sparten vorsieht.







Die Mittelfristziele bis 2025 für die drei Sparten lauten:









Automotive Technologies

Automotive Aftermarket

Industrial

Umsatzwachstum währungsbereinigt

200-500 Basispunkte über dem



Wachstum der globalen Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen







über dem



globalen



BIP-Wachstum







über dem



Wachstum der weltweiten Industrieproduktion

EBIT-Marge vor Sondereffekten

4 - 6%

13 - 15%

12 - 14%







Die Ziele für das währungsbereinigte Umsatzwachstum gelten dabei im Durchschnitt für den Zeitraum 2021-2025. Das untere Ende der jeweiligen Zielbandbreiten für die EBIT-Marge vor Sondereffekten soll spätestens in 2023 erreicht werden. Basis für das Wachstum der globalen Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen sind die von IHS Markit regelmäßig veröffentlichten Werte. Das globale BIP-Wachstum und das Wachstum der weltweiten Industrieproduktion wird anhand der Angaben von Oxford Economics ermittelt.







Für die Schaeffler Gruppe gelten folgende Mittelfristziele bis 2025:









Schaeffler Gruppe



Return on Capital Employed (ROCE)

12 - 15%

ROCE definiert als berichtetes EBIT dividiert durch das durchschnittlich gebundene Kapital

Free Cash Flow Conversion

0,3 - 0,5

Free Cash Flow Conversion definiert als Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten dividiert durch das berichtete EBIT







Das untere Ende dieser jeweiligen Zielbandbreiten soll spätestens im Jahr 2023 erreicht werden.



Daneben hat der Vorstand der Schaeffler AG für die Schaeffler Gruppe folgende Parameter für die Kapitalstruktur und die Dividendenpolitik festgelegt. Der Verschuldungsgrad der Schaeffler Gruppe, definiert als Netto-Finanzschulden dividiert durch EBITDA vor Sondereffekten, soll in den Jahren 2021-2025 1,2x bis 1,7x betragen. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert. Wie bisher wird angestrebt, 30% - 50% des um Sondereffekte nach Steuern bereinigten Konzernergebnisses an die Aktionäre auszuschütten.



"EBIT", "EBIT-Marge (vor Sondereffekten)", "EBITDA (vor Sondereffekten), "Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten", "durchschnittlich gebundenes Kapital" und "Konzernergebnis vor Sondereffekten" entsprechen den Definitionen im Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 14f und 30, der unter www.schaeffler.com abrufbar ist.





Ansprechpartner



Renata Casaro



Leiterin Investor Relations



Schaeffler AG, Herzogenaurach



Telefon +49 9132 82-4440



E-Mail: ir@schaeffler.com

Dr. Axel Lüdeke



Leiter Wirtschafts- und Finanzkommunikation



Schaeffler AG, Herzogenaurach



Telefon +49 9132 82-5000



E-Mail: presse@schaeffler.com















