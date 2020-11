DGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Personalie





Wacker Neuson SE: Veränderungen im Vorstand





18.11.2020 / 22:39 CET/CEST





Veränderungen im Vorstand



München, 18. November 2020 - Herr Martin Lehner, Vorstandsvorsitzender, CEO und CTO der Wacker Neuson SE hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Er scheidet im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2020 aus dem Vorstand aus, wird dem Unternehmen aber noch bis März 2021 in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Herr Lehner war seit 2007 Mitglied des Vorstands und seit 2017 Vorstandsvorsitzender. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung und dankt Herrn Lehner für dessen hohes persönliches Engagement und die überaus erfolgreiche langjährige Vorstandstätigkeit.



Weiterhin haben sich der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE und Herr Wilfried Trepels, Finanzvorstand, heute einvernehmlich auf ein vorzeitiges Ausscheiden von Herrn Trepels aus dem Unternehmen verständigt, nachdem dieser dem Aufsichtsrat mitgeteilt hatte, dass er aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Unternehmensführung für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehe. Herr Trepels hat sein Vorstandsmandat zum 30. November 2020 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Trepels für seine erfolgreiche Arbeit.



Ab dem 1. Dezember 2020 wird das Vorstandsressort Finanzen interimistisch vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Herrn Mag. Kurt Helletzgruber, übernommen, der vom Aufsichtsrat gem. § 105 Abs. 2 AktG bis zum 30. Juni 2021 in den Vorstand delegiert wird. Den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernimmt dann Herr Prof. Dr. Matthias Schüppen.



Ab dem 1. Januar 2021 wird Herr Helletzgruber als CEO vorübergehend auch den Vorstandsvorsitz übernehmen.



Ansprechpartner:



Wacker Neuson SE



Christopher Helmreich



Head of Investor Relations



Preußenstraße 41



80809 München



Tel. +49-(0)89-35402-427



christopher.helmreich@wackerneuson.com

