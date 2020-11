Greiffenberger Aktiengesellschaft

Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19-AuswBekG) eröffnet die Möglichkeit, Hauptversammlungen im Jahr 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

als virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten. Angesichts der andauernden COVID-19-Pandemie, der vom Land Bayern insoweit beschlossenen

Verhaltensregeln und mit dem Ziel der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für unsere Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiter

sowie die Organmitglieder der Gesellschaft hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit

der virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen.



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 18. Dezember 2020







Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur



ordentlichen Hauptversammlung der Greiffenberger AG





am Freitag, den 18. Dezember 2020, um 10:00 Uhr (MEZ), die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre

oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt wird.



Die gesamte Versammlung wird nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 C-19-AuswBekG unter der Internetadresse

https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Zur elektronischen Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung

und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Personen berechtigt, die sich rechtzeitig

zur Hauptversammlung angemeldet haben.



Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Salomon-Idler-Str. 30, 86159 Augsburg (Coworking Campus). Eine

physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) vor

Ort ist nicht möglich.





I. TAGESORDNUNG





1.





| Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Greiffenberger AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31.

Dezember 2019, der Lageberichte für die Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs.

1 HGB) und für den Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr

2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019





Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat

den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 jeweils aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss der Greiffenberger

AG bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt damit.





2.





| Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019





Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr

2019 Entlastung zu erteilen.





3.





| Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2019 Entlastung zu erteilen.





4.





| Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II





Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 3 das im Jahr 2019 erneuerte genehmigte Kapital 2019/I, wohingegen seinerzeit

keine Erneuerung des ausgelaufenen genehmigten Kapital 2014/II beschlossen wurde. Um der Gesellschaft auch zukünftig verschiedene

Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten, soll ein neues genehmigtes Kapital II geschaffen werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird neu gefasst und der Vorstand neu ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Dezember 2025 das Grundkapital

der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.804.009,52 durch die Ausgabe

neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2020/II). Die Anzahl der Aktien muss sich in

demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig (i) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder (ii) für

den Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck von Unternehmenszusammenschlüssen oder

des auch mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen

aus dem genehmigten Kapital 2020/II festzulegen. § 4 Abs. 5 und Abs. 6 der Satzung gelten auch für das genehmigte Kapital

2020/II.



§ 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:









"Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Dezember 2025 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats

einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.804.009,52 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu

erhöhen (genehmigtes Kapital 2020/II). Die Anzahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen.

Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung

des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Der Bezugsrechtsausschluss ist jedoch

nur zulässig (i) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder (ii) für den Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur

Gewährung von Aktien zum Zweck von Unternehmenszusammenschlüssen oder des auch mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen

oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen

einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2020/II festzulegen."









5.





| Beschlussfassung über Änderung von § 13 Abs. 2 der Satzung





Im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie soll das System der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder mit

Wirkung ab Eintragung der diesbezüglichen Satzungsänderung im Handelsregister angepasst werden, um der gestiegenen Bedeutung

und insbesondere Notwendigkeit von virtuellen Aufsichtsratssitzungen Rechnung zu tragen.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass § 13 Abs. 2 lit. b der Satzung wie folgt neu gefasst wird:









"b. ein Sitzungsentgelt in Höhe von Euro 1.500,00 (i) für jede Teilnahme an Sitzungen, die anstelle einer Präsenzsitzung per

Telefonkonferenz, per Videokonferenz oder als Kombination von Präsenzsitzung, Telefon- und/oder Videokonferenz stattfinden,

solange die Gesamtzahl der Sitzungen im Kalenderjahr (einschließlich Präsenzsitzungen) nicht mehr als acht beträgt und (ii)

für jede höchstpersönliche Teilnahme an Präsenzsitzungen."









6.





| Beschlussfassung über Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung





Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

berechtigt, die sich angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung nachgewiesen

haben. Als Nachweis genügt gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 der Satzung eine durch das depotführende Institut in Textform erstellte

Bescheinigung. Die der Satzungsregelung zugrundeliegende Vorschrift des § 123 Abs. 4 AktG wurde durch das Gesetz zur Umsetzung

der zweiten Aktionärsrechterichtlinie teilweise geändert, insbesondere hinsichtlich des Verweises auf den neu eingeführten

§ 67c Abs. 3 AktG. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist demnach nicht mehr durch das "depotführende Institut", sondern den

sogenannten "Letztintermediär" zu erbringen. Zur Abbildung dieser Gesetzesänderung soll § 15 Abs. 2 Satz 1 der Satzung entsprechend

geändert werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass § 15 Abs. 2 Satz 1 der Satzung wie folgt neu gefasst wird:









"Für den Nachweis der Berechtigung gem. Abs. 1 reicht die Vorlage eines Nachweises des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG

aus."









7.





| Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020





Der Aufsichtsrat schlägt vor, die S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft

und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.







II. BERICHT AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG







Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 in Verbindung mit 186 Abs. 4 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen

der Ermächtigung zur Schaffung von genehmigtem Kapital (Tagesordnungspunkt 4)





Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe

für die in Punkt 4 der Tagesordnung vorgesehenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss zu erstatten. Der Bericht wird

wie folgt bekanntgemacht:





1. Gegenwärtig genehmigte Kapitalia und Anlass für die Änderung





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in der Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

II vor. Die derzeit geltende Satzung enthält in § 4 Abs. 3 das im Jahr 2019 erneuerte genehmigte Kapital 2019/I, welches Kapitalerhöhungen

in Höhe von insgesamt bis zu 10 % des Grundkapitals ermöglicht. § 4 Abs. 4 enthält dagegen keine Regelung, weil im vergangenen

Jahr keine Erneuerung des seinerzeit ausgelaufenen genehmigten Kapitals 2014/II in Höhe von 40 % des Grundkapitals beschlossen

wurde. Damit hat die Gesellschaft aktuell nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum zur kurzfristigen Durchführung von

Kapitalerhöhungen. Um der Gesellschaft auch zukünftig für einen Zeitraum von fünf Jahren die größtmögliche Flexibilität für

kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten und um sowohl Barkapital- als auch Sachkapitalerhöhungen

zu ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe

neuer Aktien um bis zu weitere 40 % des Grundkapitals zu erhöhen. Diese Flexibilität ist mittelfristig von gesteigerter Relevanz,

weil die Gesellschaft plant, den Betrieb der J.N. Eberle & Cie. GmbH in eine andere Immobilie innerhalb des Stadtgebiets von

Augsburg zu verlagern.





2. Neues genehmigtes Kapital und damit verbundene Vorteile für die Gesellschaft





Es soll ein neues genehmigtes Kapital 2020/II in Höhe von EUR 2.804.009,52 geschaffen werden. Dies entspricht 40 % des derzeitigen

Grundkapitals der Gesellschaft.



Das genehmigte Kapital 2020/II ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17. Dezember

2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.804.009,52 durch die Ausgabe neuer,

auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats

ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (vgl. dazu unter 3).



Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital 2020/II soll den Vorstand in Kombination

mit dem bereits in § 4 Abs. 3 der Satzung enthaltenen genehmigten Kapital 2019/I in die Lage versetzen, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende Finanzierungserfordernisse bzw. -möglichkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung

strategischer Entscheidungen mit größtmöglicher Flexibilität reagieren zu können.





3. Ausschluss des Bezugsrechts bei dem genehmigten Kapital 2020/II





Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu gewähren.

a)



Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals 2020/II ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge

von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch

durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen

Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Ein

möglicher Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge in diesem Fall gering.





b)



Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals 2020/II ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck von Unternehmenszusammenschlüssen

oder des auch mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften

auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll insbesondere dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen,

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen.



Die Greiffenberger AG und ihre Konzernunternehmen stehen im globalen Wettbewerb. Die Greiffenberger AG muss jederzeit in der

Lage sein, an den nationalen und internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können.

Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition

zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option kann im Einzelfall darin

bestehen, den Erwerb eines Unternehmens oder von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an Unternehmen über die Gewährung

von Aktien an der Gesellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung

für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um solche

Unternehmen erwerben zu können, muss die Greiffenberger AG die Möglichkeit haben, diese Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung

zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Greiffenberger AG die Möglichkeit geben,

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel

zu nutzen. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen

Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wären aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen

oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und damit die für die Gesellschaft und die Aktionäre

hiermit verbundenen Vorteile nicht erreichbar.



Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zur Zeit nicht. Wenn sich

Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren, wird der Vorstand

jeweils sorgfältig prüfen, ob er von dem genehmigten Kapital zum Zweck von Unternehmenszusammenschlüssen oder des auch mittelbaren

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen

auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften

gegen Ausgabe neuer Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder Beteiligungserwerb

gegen Gewährung von Aktien der Greiffenberger AG im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt, und in jedem Fall die

Interessen der Aktionäre angemessen wahren. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der Aufsichtsrat seine

erforderliche Zustimmung erteilen.





c)



Bei Beachtung aller genannten Umstände erachten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten

Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts

für sachlich gerechtfertigt und angemessen.







4. Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals





Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2020/II berichten.



III. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE





Von den insgesamt ausgegebenen 5.855.629 Inhaberstückaktien der Gesellschaft, die alle derselben Aktiengattung angehören,

sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Jede Stückaktie

gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Die 5.855.629 Stückaktien gewähren

damit zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung insgesamt 5.855.629 Stimmen.





IV. ZUGÄNGLICH ZU MACHENDE UNTERLAGEN





Der Bericht des Aufsichtsrats, der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, die Lageberichte für die

Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) und für den Konzern (einschließlich

der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB), alle vorgenannten Unterlagen, jeweils für das Geschäftsjahr 2019,

und der schriftliche Bericht des Vorstands zu dem Tagesordnungspunkt 4 sind vom Tag der Einberufung an auf der Internetseite



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





zugänglich gemacht.



V. HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG





Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des § 1 des C-19-AuswBekG

führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre. Die virtuelle Hauptversammlung

wird vollständig in Bild und Ton in einem passwortgeschützten Portal im Internet übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktionäre

über elektronische Kommunikation (Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung wird ermöglicht, den Aktionären wird eine Fragemöglichkeit

im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt, und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische

Kommunikation Widerspruch gegen einzelne oder alle Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.





1. | Teilnahme an der Hauptversammlung





Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung der Gesellschaft

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes anmelden. Sowohl die Anmeldung

als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bzw. Fax-Nummer oder

E-Mail-Adresse zugehen:







Greiffenberger AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, 81241 München

Fax: +49 (0) 89/889 690 633 oder

E-Mail: anmeldung@better-orange.de





Für den Nachweis der Berechtigung reicht die Vorlage eines Nachweises des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der

Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn (00:00 Uhr, MEZ) des Sonntag, den 6. Dezember 2020 beziehen (Nachweisstichtag).

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bzw. Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse

spätestens bis zum Ablauf (24:00 Uhr, MEZ) des Montag, den 14. Dezember 2020 zugehen.



Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice erhalten Aktionäre nach ihrer ordnungsgemäßen Anmeldung per Post

zugesandt.



Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes

einher. Auch im Falle der teilweisen oder vollständigen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für

eine Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag

maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme

und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen,

die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und sich erst danach als Aktionäre an der Gesellschaft beteiligen, sind

nicht teilnahme- und stimmberechtigt; sie können sich jedoch bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.





2. | Stimmabgabe per Briefwahl





Für die ordnungsgemäß und rechtzeitig angemeldeten Aktionäre besteht die Möglichkeit, ihre Stimmen im Wege elektronischer

Kommunikation (Briefwahl) abzugeben.



Vor und während der virtuellen Hauptversammlung kann die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl unter

Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erfolgen. Diese Möglichkeit der elektronischen Briefwahl steht bis zum Beginn der Abstimmungen

in der virtuellen Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 zur Verfügung.



Über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft können auch während der virtuellen Hauptversammlung

bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice

erfolgte Stimmabgaben geändert oder widerrufen werden.



Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung

bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung

gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären sowie auf etwaige fristgerecht eingegangene Gegenanträge

und Wahlvorschläge von Aktionären, die in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt werden, beschränkt.





3. | Stimmabgabe durch Bevollmächtigte





Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch

einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung, einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft

eine oder mehrere von diesen zurückweisen.



Die Bevollmächtigten können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von

ihnen vertretene Aktionäre allein im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Bevollmächtigten steht hierfür die Nutzung des passwortgeschützten

Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren zur Verfügung.

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die

entsprechenden Zugangsdaten vom Vollmachtgeber erhält.



Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte

Person bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber

der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126b BGB).



Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Ein Formular, das zur

Vollmachtserteilung verwendet werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung

übersandt. Entsprechende Formulare stehen ferner unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





zur Verfügung.

Die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten sowie ein Widerruf der Bevollmächtigung können

bis zum Ablauf des 17. Dezember 2020 unter der folgenden Postanschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen:



Greiffenberger AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland



Fax: +49 (0) 89/889 690 655

E-Mail: greiffenberger@better-orange.de

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung selbst können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung des unter

https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





zugänglichen passwortgeschützten Internetservice abgegeben, geändert oder widerrufen werden.



4. | Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft





Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter

zur Ausübung ihrer Stimmrechte in der virtuellen Hauptversammlung zu bevollmächtigen.



Ein Formular, das für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter verwendet

werden kann, steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





zum Download bereit.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann postalisch oder

per E-Mail bis spätestens zum Ablauf des 17. Dezember 2020 an die folgende Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen:



Greiffenberger AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

Fax: +49 (0) 89/889 690 655

E-Mail: greiffenberger@better-orange.de



Zudem können Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter elektronisch unter Nutzung

des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt werden. Diese Möglichkeit der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung

der Gesellschaft zur Verfügung.



Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder die Änderung von

Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.



Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit Weisungen nicht korrekt oder nicht eindeutig erteilt sind, werden

sich die Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß

abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu

den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder

zu - mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG - bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären

sowie zu etwaigen fristgerecht eingegangenen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären, die in der virtuellen Hauptversammlung

als gestellt berücksichtigt werden, vorliegt.





VI. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE







1. | Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG





Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR

500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.



Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 des C-19-AuswBekG mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung

schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin

ist also Donnerstag, der 3. Dezember 2020 (24:00 Uhr MEZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.



Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsverlangens hinsichtlich

des Mindestanteilsbesitzes Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten (§

122 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 3 AktG).



Ergänzungsverlangen sind ausschließlich zu richten an:





Greiffenberger AG

- Der Vorstand -

Eberlestraße 28

86157 Augsburg





Anderweitig übermittelte Ergänzungsverlangen können nicht berücksichtigt werden.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht

und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der

gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt und auf

der Internetseite



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





bekannt gemacht.



2. | Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG





Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der

Tagesordnung (vgl. § 126 AktG) sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG) vor der Hauptversammlung übersenden.

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge von Aktionären müssen nicht begründet werden. Ferner

ist der Gesellschaft die Aktionärseigenschaft z. B. durch eine entsprechende Bescheinigung des Letztintermediärs nachzuweisen.



Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:





Greiffenberger AG

- Der Vorstand -

Eberlestraße 28

86157 Augsburg





Anderweitig übermittelte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur zugänglich zu machen, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei

der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzählen, unter der vorstehend genannten Adresse eingehen und

der Nachweis der Aktionärseigenschaft innerhalb dieser Frist erfolgt. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Donnerstag, der

3. Dezember 2020 (24:00 Uhr MEZ). Ein Gegenantrag und seine Begründung brauchen weiter nicht zugänglich gemacht zu werden,

wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG vorliegt. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nach

§ 126 Abs. 2 Satz 2 AktG ferner nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.



Wahlvorschläge werden zudem nur dann zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen

natürlichen Person enthalten. Sofern eine juristische Person zur Wahl als Abschlussprüfer vorgeschlagen wird, sind die Firma

und der Sitz anzugeben. Nach § 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge

nicht zugänglich gemacht werden müssen.



Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs

sowie - bei Gegenanträgen - einer ggf. zugänglich zu machenden Begründung unverzüglich im Internet unter



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung mit der Konzeption

des C-19-AuswBekG nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht anderweitig behandelt.





3. | Fragemöglichkeiten der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation





Aktionäre haben im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung die Möglichkeit, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation

zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C-19-AuswBekG). Zu den Modalitäten hierzu hat der Vorstand festgelegt, dass ein Fragerecht

der Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung selbst nicht besteht. Fragen sind vielmehr spätestens bis zum Ablauf des

15. Dezember 2020 im Wege der elektronischen Kommunikation einzureichen. Hierzu steht den Aktionären der passwortgeschützte

Internetservice unter der Adresse



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren zur Verfügung.

Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre. Der Vorstand entscheidet abweichend

von § 131 AktG nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet.





4. | Möglichkeit des Widerspruchs





Den Aktionären wird nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des C-19-AuswBekG die Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen

Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt. Ein Widerspruch kann ausschließlich über den passwortgeschützten Internetservice

erklärt werden und ist ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

möglich.





5. | Weitergehende Erläuterungen





Weitergehende Erläuterungen zu den vorstehend genannten Aktionärsrechten sind vom Tag der Einberufung an über die Internetseite

https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





abrufbar.



6. | Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre





Die Greiffenberger AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung ("DS-GVO")

personenbezogene Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und

Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären die Ausübung

ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands.



Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von dem Aktionär oder Aktionärsvertreter im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung

angegeben werden, übermittelt dessen Letztintermediär diese personenbezogenen Daten an die Gesellschaft und/oder an die von

dieser beauftragte Anmeldestelle. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt

ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses

Zwecks zwingend erforderlichen Umfang. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die Gesellschaft

speichert diese personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem die Hauptversammlung

stattfand.



Die Dienstleister der Greiffenberger AG, welche zum Zweck der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt wurden und/oder

werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt, welche für die Ausführung

der jeweils beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.



In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft

über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung

ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.

18 DS-GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit)

gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen.



Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten

geltend machen:







Greiffenberger AG

- Der Vorstand -

Eberlestraße 28

86157 Augsburg





Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde

entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Bayern,

in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, zu.





VII. HINWEIS AUF DIE INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT





Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen

im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind vom Tag der Einberufung an über die Internetseite



https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung





abrufbar.





Augsburg, im November 2020

Greiffenberger Aktiengesellschaft

Der Vorstand