Veragold Mining Company GmbH: Update November 2020

















27.11.2020 / 10:10









Die Emittentin der gold-gebundenen Anleihe der Veragold Mining Company GmbH (ISIN: DE000A2TR091 | WKN: A2TR09) ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser Mitteilung.





Veragold Mining Company hat den Betrieb in der Mine Santa Rosa in der Republik Panama wieder aufgenommen. Das Ingenieur- und Bauprogramm wurde mit der Wiedereröffnung des Flughafens Tocumen wieder aufgenommen. Darüber hinaus werden die laufenden Bohrungen und Untersuchungen der Bohrkerne im Dezember wieder aufgenommen.





"Wir haben alle Covid-Anforderungen des Gesundheitsministeriums erfüllt und haben die Erlaubnis zur Wiedereröffnung des Projekts erhalten", sagte Frank Magliato, Geschäftsführer. "Außerdem bestätigten die ersten Ergebnisse unseres Bohrprogramms weitere Gold- und Silberlagerstätten, die in unserem nächsten Bericht gemäß 43-101 definiert werden", fuhr er fort.





Über Veragold Mining Company Panama:



Veragold Mining Company Panama ist ein privates, aufstrebendes Bergbauunternehmen, das sich darauf vorbereitet, ein Gold- und Silberproduzent in der Republik Panama zu werden. Veragolds wichtigster Vermögenswert ist das erstklassige Projekt Mina Santa Rosa in Cañazas, Republik Panama, mit über 1,2 Mio. Unzen Gold und über 5 Mio. Unzen Silber, die bereits definiert sind. Veragold verfügt über ein Vertragsrecht gemäß dem Gesetzesdekret 92 der Republik Panama vom 7. November 2013, das einen Radius von 50 km um Mina Santa Rosa abdeckt und uns weitere Möglichkeiten zur weiteren Erschließung bietet.

























