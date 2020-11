DGAP-News: PNE AG





/ Schlagwort(e): Sonstiges













PNE AG startet Bau von zwei weiteren Windparks mit 59 MW in Polen

















27.11.2020 / 12:08









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pressemitteilung



PNE AG startet Bau von zwei weiteren Windparks mit 59 MW in Polen



- Erfolgreiches Engagement in Polen wird fortgesetzt



- Weiterer Beitrag zum Klimaschutz und Ausbau der Windenergie



Cuxhaven, 27. November 2020 - Die international in der Entwicklung und im Betrieb von Projekten der Erneuerbaren Energien tätige PNE-Gruppe startet mit dem Bau von zwei weiteren Windparks in Polen. Diese Projekte werden über eine Nennleistung von insgesamt rund 59 MW verfügen.



Der Baubeginn des Windparks "Krzecin" steht unmittelbar bevor. Im Nordwesten Polens werden in diesem Projekt acht Windenergieanlagen von Typ Nordex N117 mit einer Nennleistung von insgesamt rund 19 MW errichtet. Die Bauphase soll Ende 2021 abgeschlossen sein.



In wenigen Wochen soll außerdem mit dem Bau des Windparks "Kuslin" im westlichen Polen begonnen werden. Hier werden dann zwölf Vestas Windenergieanlagen vom Typ V126 entstehen. Die Nennleistung des Windparks wird sich auf rund 40 MW belaufen. Im ersten Halbjahr 2022 soll die Bauphase abgeschlossen sein.



"Mit diesen beiden Windenergieprojekten setzen wir unser erfolgreiches Engagement im wachsenden polnischen Markt für Erneuerbare Energie fort. Dies ist ein weiterer Beitrag dazu, dass Polen seine für 2030 gesteckten Ziele im Klimaschutz und bei der Reduzierung von Emissionen erreichen kann", erläutert Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG.



Das Investitionsvolumen für die beiden Windparks beträgt rund 100 Mio. Euro. Die Projektfinanzierung wurde mit Unterstützung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der BayernLB gesichert. Die Sevivon Sp. z o.o., ein Unternehmen der PNE-Gruppe im polnischen Markt, hatte die beiden Projekte in der Entwicklung übernommen und mit ihrer umfangreichen Kompetenz baureif und finanzierungsfähig zu Ende entwickelt.



Über die PNE-Gruppe



Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.



Kontakte für Rückfragen





PNE AG



Rainer Heinsohn



Leiter Unternehmenskommunikation



Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453



Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373



Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com



PNE AG



Christopher Rodler



Leiter Investor Relations



Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114



Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373



Christopher.Rodler(at)pne-ag.com











Kontakt:



Kontakte für Rückfragen





PNE AG



Leiter Unternehmenskommunikation



Rainer Heinsohn



Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453



Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373



E-mail: Rainer.Heinsohn@pne-ag.com





PNE AG



Leiter Investor Relations



Christopher Rodler



Tel: +49(0) 40 - 879 33 114



Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373



E-mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com Kontakt:Kontakte für RückfragenPNE AGLeiter UnternehmenskommunikationRainer HeinsohnTel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373E-mail: Rainer.Heinsohn@pne-ag.comPNE AGLeiter Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49(0) 40 - 879 33 114Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373E-mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

























27.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de