fashionette erzielt neue Rekordergebnisse in Cyber Week und November 2020

















04.12.2020 / 07:30









fashionette erzielt neue Rekordergebnisse in Cyber Week und November 2020







Beschleunigtes Wachstum des Bestellvolumens von +44 % im Jahresvergleich



Nachfrage getrieben durch rasantes Neukundenwachstum von +93 %



Zuwachs von +184 % bei Neukunden außerhalb der DACH-Region



Düsseldorf, 4. Dezember 2020. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1), eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), hat sowohl in der Cyber Week als auch im November 2020 neue Rekorde beim Bestellvolumen erzielt.



Im November 2020 erreichte fashionette beflügelt durch eine starke Cyber Week ein beschleunigtes Wachstum des Bestellvolumens von +44 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit markiert der November 2020 den erfolgreichsten Monat der Unternehmensgeschichte.



Treiber des Rekordbestellvolumens war ein rasanter Anstieg der Neukunden um +93 %. fashionette konnte im Vergleich zum November 2019 mit einem noch höheren Zuwachs von +184 % Neukunden aus nicht-deutschsprachigen Ländern gewinnen.



"Mit einem Rekordwachstum des Bestellvolumens im November 2020, ungeachtet des zusätzlichen Schubs durch die kalendarische Verschiebung der Cyber Week, übertreffen wir weiter unsere Ziele für 2020 und freuen uns über einen erfolgreichen Start in die Weihnachtssaison. Wir sehen einen sehr dynamischen Kundenzuwachs in der DACH-Region, der von einem noch stärkeren Wachstum in unseren nicht-deutschsprachigen Ländern übertroffen wird. Während wir konsequent den Ausbau unserer Plattform vorantreiben, steigern wir zugleich weiter die Effizienz. Ich bin stolz auf die Leistungen unseres Teams und sehr zufrieden mit den bisherigen Fortschritten, die eine starke Basis für unser zukünftiges Wachstum bilden", sagt Daniel Raab, CEO von fashionette.



Über fashionette:



fashionette ist eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat fashionette eine marktführende Markenbekanntheit für Premium- und Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt von fashionette liegt darin, den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kund*innen in Europa zugänglich zu machen. Weitere Informationen über fashionette finden Sie auf den Webseiten von fashionette unter corporate.fashionette.com (Corporate Website) und www.fashionette.com (Webshop).



fashionette AG



Investor Relations

ir@fashionette.com



Tel.: +49 (0)211 17607828



Grafenberger Allee 295 | 40237 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com



fashionette AG Pressekontakt



Susan Hoffmeister

ir@fashionette.com



Tel.: +49 (0)89 125 09 03 30



























