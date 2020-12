DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





München, 09.12.2020



TTL setzt Wachstumsstrategie fort und beteiligt sich an Montano Asset Management GmbH



TTL erwirbt 30 Prozent an Montano über den Erwerb von Anteilen aus dem Besitz derzeitiger Gesellschafter und Zeichnung einer Kapitalerhöhung



Die Montano Asset Management GmbH ist einer der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager Deutschlands



Hervorragende Synergien durch sich ergänzende Geschäftsfelder

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat sich mit heute geschlossener Vereinbarung mit 30 Prozent an der Montano Asset Management GmbH (Montano) beteiligt. Montano verwaltet gewerbliche Immobilien in Deutschland vor allem für institutionelle Investoren aus dem Ausland.



TTL investiert über den Erwerb von Anteilen derzeitiger Montano-Gesellschafter sowie die Zeichnung einer Kapitalerhöhung. Der dem Kaufpreis zugrunde liegende Unternehmenswert beläuft sich auf das Neunfache des erwarteten adjusted EBITDA von rd. 2,4 Mio. Euro für 2020 der Montano. Das Closing der Transaktion soll noch im Dezember 2020 erfolgen.



Montano Asset Management GmbH ist einer der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager Deutschlands. Der Wert des betreuten Immobilienvermögens liegt bei rund 1,5 Mrd. Euro und verteilt sich auf rund 70 Objekte, wobei rund 80 Prozent auf Büroimmobilien und 20 Prozent auf Einzelhandelsobjekte entfallen.



Für TTL ergibt sich der strategische Mehrwert der Montano-Beteiligung aus einem deutlich verbesserten Zugang zu Investments sowie einer diversifizierten Ertragsstruktur aus gemeinsamen Projekten.





