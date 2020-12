DGAP-Ad-hoc: MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR





15.12.2020 / 13:17 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE



Berlin, 15. Dezember 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung von 4,2 Prozent des Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") platziert worden ist.



Der Vorstand von MagForce hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen um 1.165.000 EUR durch die Ausgabe von 1.165.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen.



Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 4,00 EUR pro Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die Transaktion ergab einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 4,7 Millionen. Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2020 erfolgen.



Der Großteil der Neuen Aktien wurde von Apeiron Investment Group Ltd. und vom Vorstandsvorsitzenden der MagForce AG, Dr. Ben Lipps gezeichnet.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

- Ende der Insiderinformation -





Kontakt:



MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin



Barbara von Frankenberg



Vice President Communications & Investor Relations



T +49-30-308380-77



E-Mail: bfrankenberg@magforce.com



Disclaimer

Diese Ad hoc-Meldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, denen aktuelle Einschätzungen und Vorhersagen der Geschäftsführung der Gesellschaft zugrunde liegen, die sich als falsch herausstellen oder sich ändern können. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für zukunftsgerichtete Aussagen und übernimmt keine Verantwortung, diese zu zukünftig zu überprüfen oder zu korrigieren. Empfänger dieser Mitteilung werden angewiesen, zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe Gültigkeit besitzen, keine unangemessene Bedeutung beizumessen.



Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, noch Teil eines Angebotes noch eine Aufforderung zu einem Angebot dar, Wertpapiere zu kaufen oder zu zeichnen. Im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin erwähnten Wertpapiere wird kein öffentliches Angebot stattfinden. Es wird kein Prospekt in Zusammenhang mit dem Angebot der hierin erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere dürfen nicht in Jurisdiktionen angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf die Pflicht begründen würde, einen Prospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.



Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten bzw. veräußert werden, wenn keine Eintragung bzw. eine Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften vorliegt. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.





























15.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de