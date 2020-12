DGAP-News: Nagarro SE





Nagarro nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf

Das Unternehmen plant, seinen weltweiten Anteil am digitalen Dienstleistungsmarkt weiter auszubauen

München/Frankfurt, 16. Dezember 2020 - Nagarro SE (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220), ein weltweiter Marktführer im Bereich digitale Entwicklung, gibt heute ihre Notierungsaufnahme als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen und den Abschluss der Abspaltung von der Allgeier SE bekannt. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem Börsenkürzel "NA9" beginnt heute an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard. Gemäß den Bestimmungen des Abspaltungsvertrags erhalten die Aktionäre der Allgeier eine (1) Aktie von Nagarro SE für jede (1) Aktie der Allgeier SE.

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Produktentwicklung mit über 8.400 Mitarbeitern in 25 Ländern in Nordamerika, Asien und Europa. Das Full-Service-Portfolio des Unternehmens umfasst Digital Product Engineering, Digital Commerce und Customer Experience, Managed Services, Beratung für Unternehmensressourcenplanung (ERP) sowie weitere Dienstleistungen. Nagarro verfügt über eine diverse und loyale Blue-Chip-Kundenbasis von über 750 Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.

Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) bei Nagarro, sagt: "Als ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen können wir nun von unserer eigenen Marke profitieren. Wir konkurrieren auf der Weltbühne und konzentrieren uns auf den Ausbau unserer Fähigkeiten, noch mehr Kunden digitale ,Best-in-Class"-Dienstleistungen anzubieten. Wir adressieren einen sehr großen Markt, der jährlich zweistellig wächst und von strukturellen Faktoren getragen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser profitables Wachstum fortsetzen und einen Mehrwert für alle Stakeholder des Unternehmens schaffen können."

"Bei Nagarro bauen wir an dem Unternehmen der Zukunft. Unser differenziertes Organisationsdesign und unsere einzigartige Organisationskultur fördern Unternehmergeist, Agilität sowie weltweite Zusammenarbeit und führen zu hervorragenden Ergebnissen für unsere Kunden. Diese moderne Organisationskultur, die sich durch flache Hierarchien, hohe Autonomie, Begeisterung für Technologie, interkulturelle Offenheit und ein ausgeprägtes gesellschaftliches Bewusstsein auszeichnet, ist der Arbeitsplatz der Zukunft - wir sind davon überzeugt, dass uns dies langfristigen Erfolg ermöglichen wird", ergänzt Fuloria.

Nagarro erzielte im Gesamtjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 402 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 58 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 14 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erreichte der Umsatz 321 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA belief sich auf 58 Millionen Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 18 Prozent. Für 2021 strebt das Unternehmen eine organische Umsatzwachstumsrate im Bereich von 15 Prozent an und zielt mittelfristig auf die Rückkehr zu den historischen Umsatzwachstumsraten der Jahre 2017 bis 2019. Nagarro visiert zudem eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 15 Prozent an.

COMMERZBANK und Jefferies fungieren als Listing Agents für Nagarro.

Um das Listing an der Frankfurter Börse zu feiern, wird Nagarro an einer virtuellen Listing-Zeremonie teilnehmen, die um 8:55 Uhr MEZ beginnt. Die Frankfurter Wertpapierbörse wird das Läuten der Börsenglocke auf ihrer Website als Livestream übertragen: www.boerse-frankfurt.de. Ein Video wird anschließend auf YouTube verfügbar sein.

Über Nagarro

Nagarro (Börsenkürzel FRA: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

Kontakt

Media Relations:

Edelman für Nagarro



Alexander Schmidt

Alexander.Schmidt@edelman.com

Investor Relations:

Nagarro SE



Dr. Christopher Große

ir@nagarro.com

Hinweise

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind kein Prospekt und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Allgeier SE oder der Nagarro SE dar. Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen oder Organisationen, und ist auch nicht zur Verteilung an oder Nutzung durch diese bestimmt, die Staatsbürger eines Landes sind oder in einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Jurisdiktion wohnhaft oder ansässig sind, wo eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen die Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder wo eine Registrierung oder Lizenzierung innerhalb der jeweiligen Jurisdiktion erforderlich wäre. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Gesetze anderer Jurisdiktionen darstellen. Die Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dieser Transaktion ausgegeben werden, sind und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der USA geltenden Gesetzen registriert. Weder die Allgerier SE noch die Nagarro Se beabsichtigen, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen im Vereinigten Königreich, wenn § 21 Absatz 1 des Financial Services and Markets Act 2000 keine Anwendung findet. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit im Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und ist weder eine Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren noch darf es als eine solche Empfehlung verstanden werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen werden nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Berufserfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) Personen im Sinne von Artikel 43 der Order oder (iv) "high net worth companies", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 Absatz 2 lit. (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen beziehen, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen durchgeführt, und jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige Zustimmung der Allgeier SE oder der Nagarro SE weder ganz noch teilweise veröffentlicht, vervielfältigt, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Allgeier SE und der Nagarro SE. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden und enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen, unter anderem aufgrund Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, aufgrund der Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie aufgrund nationaler und internationaler Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf die Nagarro SE, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie aufgrund anderer Faktoren. Die Allgeier SE und die Nagarro SE übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung EU 2017/1129 und der zugrundeliegenden Gesetzgebung. Es handelt sich nicht um einen Prospekt. Die Zulassung der Aktien der Nagarro Se zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse wird auf der Grundlage eines gebilligten Prospekts erfolgen. Der Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") nach den Vorschriften der Prospektverordnung gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der Nagarro SE zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospektes erwerben und den Prospekt vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Kopien des Prospekts sind kostenlos auf der Internetseite der Nagarro SE (https://www.nagarro.com) erhältlich.