Bundesrepublik Deutschland beschließt Erwerb einer Beteiligung von 25,1% an der HENSOLDT AG

















17.12.2020









Taufkirchen, 17. Dezember 2020 - Die Bundesregierung hat heute bekanntgegeben, 25,1% Prozent der Anteile an HENSOLDT aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers KKR erwerben zu wollen.



Damit gewinnt HENSOLDT einen neuen Ankeraktionär, KKR wird nach Vollzug der Übertragung künftig rund 43 Prozent an HENSOLDT halten.



Thomas Müller, CEO von HENSOLDT, sagte: "Die strategische Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland unterstreicht unsere Bedeutung als wichtiger Technologiepartner und strategischer Zulieferer für Deutschland. Als führender Anbieter von elektronischen Sensorlösungen entwickeln wir kritische Elemente für die Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen der nächsten Generation. Wir freuen uns darauf, die langjährige und sehr vertrauensvolle Partnerschaft mit unserem wichtigsten Kunden weiter auszubauen."



Die Bundesrepublik Deutschland, KKR und HENSOLDT hatten im Rahmen des HENSOLDT-Börsengangs im September 2020 das bereits seit 2017 bestehende Sicherheitsabkommen aktualisiert, um die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland auch künftig zu wahren. Das Abkommen mit KKR räumte dem Bund die Option ein, eine HENSOLDT-Beteiligung von bis zu 25,1 Prozent der Anteile von KKR zu erwerben.



Der Erwerb wird unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen stehen. Durch die Beteiligung wird der Bund zweitgrößter Einzelaktionär bei HENSOLDT.



Über HENSOLDT



HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte und Vorgängerunternehmen wie Carl Zeiss, Airbus, Dornier, Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro.



www.hensoldt.net







Pressekontakt HENSOLDT



Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823

joachim.schranzhofer@hensoldt.net



























17.12.2020

