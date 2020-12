DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation





17.12.2020





SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5



SPORTTOTAL und Porsche: Zusammenarbeit wird um weitere zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert



- Umsatzpotential im LIVE Segment zwischen 15 und 25 Mio. Euro pro Jahr



- SPORTTOTAL betreut im achten Jahr in Folge die Porsche Experience



Köln, 17. Dezember 2020. SPORTTOTAL betreut auch künftig die Porsche Experience: Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und die SPORTTOTAL EVENT GmbH, eine 100-prozentige Enkelgesellschaft der SPORTTOTAL AG, haben heute ihre Zusammenarbeit bis Ende 2022 verlängert. Damit hat SPORTTOTAL den größten Einzelauftrag in der Gruppe für zwei weitere Jahre gesichert. Aus der Vertragsverlängerung erwartet die SPORTTOTAL EVENT GmbH, in Abhängigkeit von den weiteren Auswirkungen der Covid-19 Pandemie, ein jährliches Umsatzvolumen zwischen 15 und 25 Mio. Euro realisieren zu können. Mit der Porsche AG geht damit die nachhaltig erfolgreiche Zusammenarbeit ab 2021 in die Jahre acht und neun seit Beginn der Partnerschaft. SPORTTOTAL EVENT wird weiterhin für alle Events der ICE EXPERIENCE, TRACK EXPERIENCE, ADVENTURE EXPERIENCE und TRAVEL EXPERIENCE verantwortlich sein.



