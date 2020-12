DGAP-News: Bavarian International School (BIS) gemeinnützige Aktiengesellschaft





Bavarian International School (BIS) gemeinnützige Aktiengesellschaft

München







Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 25. Januar 2021 um 19 Uhr, online

I. TAGESORDNUNG

Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden







Berichte der Vorstände







Finanzbericht





Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31.

Juli 2020:



Sie können in den Büroräumen des kaufmännischen Vorstands / Business Directors der Bavarian International School (BIS) gemeinnützige

AG, Hauptstraße 1, 85778 Haimhausen, eingesehen werden.



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung vom 25. November 2020 gebilligt und

festgestellt.





Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgenden Beschluss vor:

Den im Geschäftsjahr 2019/20 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.



Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgenden Beschluss vor:

Den im Geschäftsjahr 2019/20 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.





II. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz

der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig,

um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





Stimmrechte





Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 500.000,00 und ist eingeteilt

in 330 auf den Namen lautende Stückaktien. Eine Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme (§ 21 Abs. 2 der Satzung),

sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte 330 beträgt. Die Gesellschaft hält 9 eigene Aktien.





Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts





Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen

Aktionäre berechtigt.



Da die Abstimmung voraussichtlich online erfolgt und gegebenenfalls im Voraus zur Verfügung gestellt werden kann, entfällt

die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten. Nähere Informationen werden nach dem 16. Januar 2021 zur Verfügung gestellt.





Anträge von Aktionären





Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten:

Bavarian International School - gemeinnützige AG Vorstand

Hauptstraße 1, 85778 Haimhausen

E-Mail: board@bis-school.com







Haimhausen, 17. Dezember 2020

Bavarian International School

BIS gemeinnützige AG

Der Vorstand





































