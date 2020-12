DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG





/ Schlagwort(e): Verkauf













Heidelberger Druckmaschinen AG: Moderner Industrie- und Gewerbepark entsteht am Standort Wiesloch/Walldorf

















23.12.2020 / 18:21









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Rahmen der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen einen weiteren Meilenstein erreicht. Durch den Verkauf einer Fläche von rund 130.000 qm an die VGP Gruppe soll ein neuer, moderner Industrie- und Gewerbepark am Standort Wiesloch/Walldorf entstehen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. VGP ist ein familiengeführter europäischer Entwickler, Betreiber und Eigentümer von hochwertigen Logistik- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verfügt über ein vollintegriertes Geschäftsmodell und langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Grundstückserwerb über die Entwicklung bis hin zum Asset- und Property-Management. Heidelberg erzielt als Kaufpreis einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.



"Durch effizientere Flächennutzung sparen wir bei Heidelberg künftig erhebliche Kosten ein. Zudem nutzen wir die hierdurch freiwerdenden Mittel, unsere Liquidität in Zeiten der Covid-19 Pandemie zu stärken und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Mit VGP haben wir einen erfahrenen Immobilienentwickler als Partner gefunden, der in enger Abstimmung mit den Gemeinden und Heidelberg die Flächen am Standort Wiesloch/Walldorf zukunftsfähig vermarkten wird."



Jan van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut über den Erwerb der Fläche: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist dieses einzigartige Grundstück zu erwerben. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Verkäufer Heidelberger Druckmaschinen AG, den Gemeinden und der Stadt Heidelberg konnten wir den Erwerb sehr schnell realisieren. Wir planen die Flächen strategisch neu auszurichten und hier einen modernen Industrie- und Gewerbepark für langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln. So wollen wir nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und der wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen." Van Geet fügt hinzu: "Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind zentrale Parameter für die von VGP entwickelten Immobilien. Auch bei der Entwicklung des VGP Parks in Wiesloch/Walldorf werden diese Aspekte eine zentrale Rolle spielen."



Die VGP Gruppe betreibt aktuell 31 Parks in Deutschland. In Europa betreibt das Familienunternehmen mit Sitz in Antwerpen, Belgien mittlerweile 76 Parks in zwölf Ländern.



Insgesamt umfasst der Standort Wiesloch/Walldorf ein Areal von rund 840.000 qm. Davon sollen im Zuge der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen rund 270.000 qm neu vermarktet werden. Die Partnerschaft mit VGP ist der erste Schritt in diesem Vorhaben. Zurzeit arbeiten knapp 5.000 Mitarbeiter am Standort.



Über VGP:



VGP ist ein europäischer Entwickler, Betreiber und Eigentümer qualitativ hochwertiger Logistik- und Gewerbeimmobilien. VGP hat ein voll integriertes Geschäftsmodell mit umfassenden Fähigkeiten und langjähriger Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfügt über Flächen von 7,48 Millionen Quadratmetern, der strategische Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Gewerbeparks. VGP wurde 1998 als Familienunternehmen in der Tschechischen Republik gegründet und beschäftigt rund 230 Mitarbeiter. Heute besitzt und betreibt VGP direkt und über drei Joint Ventures (VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 und VGP Park München) Objekte in 12 europäischen Ländern. Im Juni 2020 betrug der Bruttovermögenswert von VGP, einschließlich des Joint Ventures zu 100%, 3,23 Milliarden Euro. Der Net Asset Value (EPRA NAV) beträgt 1,079 Milliarden Euro. VGP ist an der Euronext Brüssel sowie an der Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957) gelistet.



Für weitere Informationen: https://www.vgpparks.eu/de/



Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.



Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:



Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR



Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR



Für weitere Informationen:



Heidelberger Druckmaschinen AG



Corporate Public Relations



Thomas Fichtl



Telefon: +49 6222 82- 67123



Telefax: +49 6222 82- 67129



E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com



Investor Relations



Robin Karpp



Tel: +49 (0)6222 82-67120



Fax: +49 (0)6222 82-99 67120



E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com



VGP



Anette Nachbar



Brunswick Group (Anfragen für VGP)



T: +49 152 288 10363



E-Mail: anachbar@brunswickgroup.com



Wichtiger Hinweis:



Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



























23.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de