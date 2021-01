DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Insolvenz





Baumot Group AG und Tochtergesellschaften werden aufgrund der Covid-19-Auswirkungen insolvenzrechtlichen Schutz beantragen





15.01.2021 / 08:57 CET/CEST





Baumot Group AG und Tochtergesellschaften werden aufgrund der Covid-19-Auswirkungen insolvenzrechtlichen Schutz beantragen



Königswinter, 15. Januar 2021 Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) gibt hiermit bekannt, dass sie aufgrund von eingetretener Zahlungsunfähigkeit, bedingt durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, in den nächsten Tagen beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gemäß § 270a Insolvenzordnung stellen wird. Gleiches gilt für die 100%-igen Tochterunternehmen Twintec Technologie GmbH, Baumot Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH.



Zur Sicherstellung der operativen Handlungsfähigkeit sowie zur Umsetzung eines Sanierungsprozesses in Eigenregie haben sich die Geschäftsführungen der betroffenen Gesellschaften der Baumot-Gruppe zu diesem Schritt entschlossen. Auslöser für den Insolvenzantrag sind die erheblichen Umsatzeinbußen in den Kernmärkten Israel, UK, Italien und auch Deutschland aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, insbesondere der damit in Zusammenhang stehenden neuerlichen Lockdown-Regelungen in genannten Ländern. Trotz intensiver Bemühungen war es der Gesellschaft nicht möglich die entstandene Liquiditätslücke über eine Kapitalzufuhr durch Investoren bzw. staatliche Unterstützungsfonds zu schließen.







Über die Baumot Group AG:



Die Baumot Group AG mit ihren Tochtergesellschaften ist ein Anbieter von Clean Mobility Lösungen primär im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de



Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.



Kontakt:



Baumot Group AG



Nadine Lange



Eduard-Rhein-Straße 21-23



53639 Königwinter



Tel: +49 (0)2244 9180 - 57



E-Mail: nadine.lange@baumot.de

















