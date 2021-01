DGAP-Ad-hoc: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis





TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Extremer Umsatz- und Gewinnanstieg im Geschäftsjahr 2020





15.01.2021 / 16:42 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berlin, 15. Januar 2021



Extremer Umsatz- und Gewinnanstieg im Geschäftsjahr 2020





Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank verzeichnet nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg des Gewinns vor Steuern und Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken von circa 568 % auf rund 180 Mio. €.



Getragen war das sehr gute Jahresergebnis überwiegend aus dem Anstieg der Transaktionen, die die Gesellschaft als Market Specialist an der Tradegate Exchange getätigt hat. Die Einzelgeschäfte stiegen um etwa 200 % auf nun 54,18 Mio. Transaktionen. Da die durchschnittliche Transaktionsgröße im Jahre 2020 tendenziell rückläufig war, stieg das entsprechende Handelsvolumen geringer um rund 165 % auf gut 324 Mrd. €.



Die Gesellschaft wird einen größeren Teil der Nachsteuergewinne verwenden, um das Eigenkapital zu stärken und an die erheblich gestiegenen Handelsvolumina anzupassen. So wird das Eigenkapital einschließlich Fonds für allgemeine Bankrisiken von aktuell rund 58,5 Mio. € voraussichtlich um circa 130 % auf ungefähr 134,5 Mio. € anwachsen.



Daneben wird der Hauptversammlung voraussichtlich eine um 169 % erhöhte Dividende auf 1,8 € je Stückaktie vorgeschlagen. Eine Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt theoretisch denkbarer aufsichtsrechtlicher Restriktionen für Kreditinstitute im Zuge der Corona Pandemie.



Die endgültigen Zahlen des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses wird die Gesellschaft am 24. März 2021 veröffentlichen.



Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:



Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. siebentausendfünfhundert Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank" exklusives Private Banking.



Kontakt: Investor und Public Relations



Catherine Hughes



Telefon: 030 - 890 21-145



E-Mail: chughes@tradegate.de

















